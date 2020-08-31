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ТАСС
ТАСС

РБК: AliExpress запускает экспресс-доставку продуктов в России

"AliExpress Россия" запустит проект экспресс-доставки продуктов питания, готовых блюд и товаров повседневного спроса "Есть!". Первым партнером маркетплейса станет сервис "Самокат", сообщает в понедельник издание РБК со ссылкой на совместное сообщение компаний.В источнике
С чего всё началось
РБК

AliExpress объявил о запуске в России экспресс-доставки продуктов

«AliExpress Россия» в партнерстве с сервисом «Самокат» запустит проект экспресс-доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса «Есть!», следует из поступившего в РБК совместного сообщения компаний.
РБК17:00
Подробнее о событии
66.ru

AliExpress начнет доставлять продукты в России

66.ru23:27
ТАСС

РБК: AliExpress запускает экспресс-доставку продуктов в России

ТАСС21:26
РБК

AliExpress объявил о запуске в России экспресс-доставки продуктов

РБК17:00
Эхо Москвы

AliExpress объявил о запуске в России экспресс-доставки продуктов

Эхо Москвы20:08
РЕН ТВ

AliExpress запустит экспресс-доставку продуктов в России

РЕН ТВ19:54
Коммерсантъ

AliExpress запустит в России сервис экспресс-доставки продуктов

Коммерсантъ19:17
Накануне.Ru

AliExpress запускает экспресс-доставку продуктов в России

Накануне.Ru21:08

Футболист Головин пропустит матчи сборной в РФ в Лиге наций в сентябре

В воскресенье, 30 августа, Головин получил травму в гостевом матче второго тура чемпионата Франции с «Мецем» (1:0). Полузащитник, ранее получивший вызов в состав сборной России для подготовки к сентябрьским матчам Лиги наций, покинул поле на 15-й минуте встречи.
Известиявчера в 16:47

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Помощник президента Белоруссии по общим вопросам Николай Латышенок первым из аппарата Александра Лукашенко вышел к протестующим, собравшимся около оцепления у Дворца независимости в Минске.
РИА Новости18:41
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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Как «коронакризис» повлиял на основные характеристики ищущих работу

Как «коронакризис» повлиял на основные характеристики ищущих работу Как следует из данных Минтруда, прирост числа официальных безработных в России происходил параллельно с изменением их состава.
Коммерсантъ17:59
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В партии Порошенко призвали к отставке замглавы делегации по Донбассу

Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Фриз назвала заявление заместителя главы делегации Украины в трехсторонней группе по Донбассу Леонида Кравчука Витольда Фокина «поводом к отставке».
РБКвчера в 10:50
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