РБК: AliExpress запускает экспресс-доставку продуктов в России
"AliExpress Россия" запустит проект экспресс-доставки продуктов питания, готовых блюд и товаров повседневного спроса "Есть!". Первым партнером маркетплейса станет сервис "Самокат", сообщает в понедельник издание РБК со ссылкой на совместное сообщение компаний.В источнике
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AliExpress объявил о запуске в России экспресс-доставки продуктов
«AliExpress Россия» в партнерстве с сервисом «Самокат» запустит проект экспресс-доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса «Есть!», следует из поступившего в РБК совместного сообщения компаний.
РБК17:00
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