Минпромторг РФ в пятницу опубликовал проект постановления правительства о правилах маркировки пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков средствами идентификации.
Коронавирусная инфекция COVID-19 в октябре текущего года стала основной причиной смерти 58822 человек в России, следует из данных Росстата, Как пишет РИА Новости, ещё в 9912 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти.
Появление омикрон-штамма коронавируса может означать наступление завершающей стадии пандемии, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова, заслуженный врач России Владимир Никифоров в беседе с радио "Говорит Москва".