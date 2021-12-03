Будьте в Плюсе

РБК: Ассоциация производителей пива предупредила о сбоях поставок пива в бары с 1 сентября

Обязательная маркировка пива, которая появится в России с сентября 2022 года, может спровоцировать коллапс на пивоваренном рынке.
Lenta.ru
Минпромторг РФ в пятницу опубликовал проект постановления правительства о правилах маркировки пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков средствами идентификации.
РИА Новости
В ассоциации отметили, что в настоящее время не решен вопрос сосуществования двух параллельных систем — ЕГАИС и маркировки.
ПРАЙМ
Эксперимент по маркировке пива и других отдельных видов слабоалкогольной продукции стартовал в России 1 апреля.
РИА Новости

Подробнее о событии

Крупнейшие пивовары в России предупреждают о риске коллапса на рынке из-за введения маркировки
Эхо Москвывчера в 15:02
Ассоциация: предлагаемые сроки обязательной маркировки пива в РФ могут вызвать коллапс
ПРАЙМвчера в 11:35
Пивовары предупредили о сбоях поставок пива в бары с 1 сентября
РБКвчера в 12:56
Пивовары предупредили о риске коллапса на рынке из-за сроков введения маркировки
Forbesвчера в 12:53
В России могут начаться сбои в поставках пива
ФедералПрессвчера в 12:28
РБК: Ассоциация производителей пива предупредила о сбоях поставок пива в бары с 1 сентября
Lenta.ruвчера в 13:26
Крупнейшие пивовары предупредили о коллапсе из-за спешки с маркировкой
Интерфаксвчера в 11:14

Интересное

Коронавирус выявлен у двух вернувшихся из ЮАР в Россию человек

«У двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом в ночь на 3 декабря из ЮАР, выявлен положительный результат ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию», — приводит Интерфакс сообщение Роспотребназдора.
RT на русскомвчера в 08:29

В России коронавирус стал причиной смерти 58 тысяч человек в октябре

Коронавирусная инфекция COVID-19 в октябре текущего года стала основной причиной смерти 58822 человек в России, следует из данных Росстата, Как пишет РИА Новости, ещё в 9912 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти.
RT на русскомвчера в 15:42

Генсек ООН назвал неэффективными ограничения на въезд из-за штамма «омикрон»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что введенные рядом стран из-за нового штамма коронавируса "омикрон" ограничения на въезд являются несправедливыми и неэффективными.
ТАССвчера в 15:56

Врач Никифоров: появление омикрон-штамма COVID-19 может говорить о начале конца пандемии

Появление омикрон-штамма коронавируса может означать наступление завершающей стадии пандемии, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова, заслуженный врач России Владимир Никифоров в беседе с радио "Говорит Москва".
РИА Новостивчера в 09:39