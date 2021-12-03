В АПП подчеркнули, что пока не решен вопрос сосуществования двух систем — Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) и маркировки, так как регуляторы не раз заявляли, что рынок будет работать только с одной.
Самолет российской авиакомпании S7 Магадан - Новосибирск попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота, управление воздушным судном потеряно не было, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины, тело которого было найдено в номере одного из отелей Хабаровска, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю.