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РБК: Ассоциация производителей пива предупредила о сбоях поставок пива в бары с 1 сентября

Обязательная маркировка пива, которая появится в России с сентября 2022 года, может спровоцировать коллапс на пивоваренном рынке.
Lenta.ru
В АПП подчеркнули, что пока не решен вопрос сосуществования двух систем — Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) и маркировки, так как регуляторы не раз заявляли, что рынок будет работать только с одной.
РБК
Согласно документу, маркировка пива в специализированной упаковке будет введена с 1 сентября 2022 года, а маркировка для напитков в других видах упаковки — с 1 декабря 2022 года.
РБК
По словам директора по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораза Дурдыева, сроки внедрения маркировки следует сдвигать на несколько лет.
РБК

Подробнее о событии

В России могут начаться сбои поставок пива в бары
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