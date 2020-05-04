Крупные банки на фоне режима самоизоляции зафиксировали рост спроса на цифровые карты, которые можно выпустить онлайн и использовать без «пластика», рассказали РБК представители кредитных организаций. Ряд банков, которые раньше не выпускали такие карты, решили начать их эмиссию.

с чего всё началось

Здоровье Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса. 402

Экономика Россия не видит признаков картельного сговора на рынке нефти Ранее вступило в силу новое соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+, в течение первых двух месяцев оно составит сразу почти 10 миллионов баррелей в сутки, из которых основной объем придется на Россию и Саудовскую Аравию. 12

Происшествия В Тюмени нашли сбежавшего 15 лет назад из части солдата Военные следователи нашли мужчину, который 15 лет назад сбежал из части и скрывался в Тюменской и Свердловской областях, сообщили РИА Новости в военном следственном отделе СКР по Тюменскому гарнизону ЦВО. 46

Происшествия В Хакасии умер молодой врач, заражённый коронавирусом Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая в Хакасии подтверждено 302 случая заражения коронавирусом. 15

Транспорт Власти Москвы напомнили о необходимости продлить рабочие спецпропуска Цифровые пропуска для передвижения в Москве по рабочим целям необходимо продлить на портале nedoma.mos.ru до 4 мая включительно, иначе срок их действия истечёт, напомнили в столичном Департаменте информационных технологий. 21

Технологии NASA показало на видео масштабы таяния ледников в Антарктиде Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало кадры, на которых запечатлены масштабы климатической катастрофы, связанной с таянием ледников. 54

Политика Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом. 211

Общество Глава Роспотребнадзора рассказала, какие ограничения снимут последними Ограничения на проведение массовых мероприятий в России, введенные из-за пандемии коронавируса, снимут в последнюю очередь, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 1

Футбол Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей". 1,2K

Экономика На поддержку промышленных проектов в РФ направят 5 млрд рублей Всего государственную поддержку планируется оказаться не менее 12 проектов в этой области, включая проекты по созданию и внедрению в производство высокотехнологичной промышленной продукции, реализацию технологических и промышленных проектов в приоритетных направлениях промышленности и в рамках импортозамещения, пишет ТАСС. 2

Политика Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым. 1,4K

Армия и оружие Израиль уничтожил авиабазу с истребителями МиГ-29 в Сирии По мнению военных экспертов, вооруженные силы Израиля нанесли удар по авиабазе Сирии, на которой располагалось не менее шести МиГ-29, чтобы не допустить ее использования сирийскими ВВС, так как данные истребители могут нести серьезную угрозу для израильских F-16. 212

Происшествия В Алтайском крае умер второй пациент с COVID-19 Змеиногорск, Алтайский край, 4 мая 2020, 11:45 — REGNUM В Алтайском крае, где уже выявили более 500 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончался второй пациент с COVID-19. 10

Армия и оружие Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море "Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО. 101

Общество В Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая Промежуточные и итоговые отметки за 2019-2020 учебный год поставят школьникам в Москве 15 мая, а с 18 мая ученики перейдут в режим свободного посещения онлайн-уроков. 23