Общество
Дни24Банки РФ увеличили выпуск цифровых карт во время самоизоляции
Крупные финансовые учреждения России увеличили выпуск цифровых карт во время карантина из-за пандемии коронавируса.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Крупные банки на фоне режима самоизоляции зафиксировали рост спроса на цифровые карты, которые можно выпустить онлайн и использовать без «пластика», рассказали РБК представители кредитных организаций. Ряд банков, которые раньше не выпускали такие карты, решили начать их эмиссию.РБК02:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:31, Ашберн
Здоровье
Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:18
Политика
В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток-2»
Правительство ФРГ положительно относится к проекту «Северный поток-2» и рассчитывает на его завершение.
Известия 07:23
Экономика
Россия не видит признаков картельного сговора на рынке нефти
Ранее вступило в силу новое соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+, в течение первых двух месяцев оно составит сразу почти 10 миллионов баррелей в сутки, из которых основной объем придется на Россию и Саудовскую Аравию.
РИА Новости 03:06
Происшествия
В Тюмени нашли сбежавшего 15 лет назад из части солдата
Военные следователи нашли мужчину, который 15 лет назад сбежал из части и скрывался в Тюменской и Свердловской областях, сообщили РИА Новости в военном следственном отделе СКР по Тюменскому гарнизону ЦВО.
РИА Новости 06:48
Футбол
Логотип ЦСКА вошел в топ-10 самых красивых футбольных эмблем в мире
Замкнул первую тройку «Флуминенсе» (169,1 тыс.). Эмблема московского ЦСКА набрала более 42 тысяч голосов и заняла 9-е место.
Матч ТВ вчера в 23:08
Происшествия
В Хакасии умер молодой врач, заражённый коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая в Хакасии подтверждено 302 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 06:32
Транспорт
Власти Москвы напомнили о необходимости продлить рабочие спецпропуска
Цифровые пропуска для передвижения в Москве по рабочим целям необходимо продлить на портале nedoma.mos.ru до 4 мая включительно, иначе срок их действия истечёт, напомнили в столичном Департаменте информационных технологий.
RT на русском вчера в 17:40
Игры
В сети появились первые скриншоты игры про Голлума из «Властелина колец»
Гамбург, Германия, 4 мая 2020, 14:22 — REGNUM В сети появились первые скриншоты предстоящей игры The Lord of the Rings: Gollum.
REGNUM 07:22
Технологии
NASA показало на видео масштабы таяния ледников в Антарктиде
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало кадры, на которых запечатлены масштабы климатической катастрофы, связанной с таянием ледников.
ФАН вчера в 06:36
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений в России с 12 мая
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, уже с 12 мая ряд ограничений может быть снят.
Комсомольская правда вчера в 19:33
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.
Российская газета 07:15
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала, какие ограничения снимут последними
Ограничения на проведение массовых мероприятий в России, введенные из-за пандемии коронавируса, снимут в последнюю очередь, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Москва 24 06:48
Футбол
Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой
Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
Экономика
На поддержку промышленных проектов в РФ направят 5 млрд рублей
Всего государственную поддержку планируется оказаться не менее 12 проектов в этой области, включая проекты по созданию и внедрению в производство высокотехнологичной промышленной продукции, реализацию технологических и промышленных проектов в приоритетных направлениях промышленности и в рамках импортозамещения, пишет ТАСС.
REGNUM 06:20
Происшествия
Стало известно, кто умер от коронавируса за сутки в Брянске
Наш Брянск.Ru 04:19
Кино
Названа дата выхода нового фильма франшизы «Трансформеры»
Киностудия Paramount Pictures анонсировала дату премьеры очередного фильма франшизы «Трансформеры».
Телеканал 360° вчера в 17:46
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина о болезни: «Никому не желаю проходить такое испытание»
Надежда Бабкина 1 мая выписалась из больницы и рассказала фанатам о своей болезни.
Дни24 02 мая в 06:11
Политика
Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его состоянии
О состоянии заразившегося коронавирусом Михаила Мишустина рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:01
Политика
Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
Армия и оружие
Израиль уничтожил авиабазу с истребителями МиГ-29 в Сирии
По мнению военных экспертов, вооруженные силы Израиля нанесли удар по авиабазе Сирии, на которой располагалось не менее шести МиГ-29, чтобы не допустить ее использования сирийскими ВВС, так как данные истребители могут нести серьезную угрозу для израильских F-16.
Discover24 вчера в 02:35
Политика
В Москве прошла репетиция воздушного Парада Победы
Репетиция воздушной части Парада Победы прошла в Москве. Над столицей пролетели 70 боевых машин.
Вести.Ru 04:09
Происшествия
В Алтайском крае умер второй пациент с COVID-19
Змеиногорск, Алтайский край, 4 мая 2020, 11:45 — REGNUM В Алтайском крае, где уже выявили более 500 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончался второй пациент с COVID-19.
REGNUM 04:45
Общество
Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона
РИА Новости 06:08
Армия и оружие
Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море
"Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО.
ТАСС 05:42
Общество
В Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая
Промежуточные и итоговые отметки за 2019-2020 учебный год поставят школьникам в Москве 15 мая, а с 18 мая ученики перейдут в режим свободного посещения онлайн-уроков.
ТАСС 05:06
Общество
Более 600 тысяч заявок подано в «Бессмертный полк онлайн»
За прошедшую неделю на официальном сайте акции появилось свыше 600 тысяч заявок на участие.
Live24 06:13
Происшествия
В Донецке два человека пострадали в результате взрыва гранаты
Донецк, 4 мая 2020, 12:45 — REGNUM В столице ДНР произошёл взрыв гранаты, в результате которого один человек погиб, ещё один получил ранения.
REGNUM 05:45