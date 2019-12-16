Экономика
ВедомостиРБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования
В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.
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с чего всё началось
Смена курса В 2018 году импортозамещение в промышленности вновь стало расти, следует из замеров Института Гайдара. В четвертом квартале 2018 года доля предприятий, перешедших на российские аналоги машин и оборудования, составила 10%.РБКвчера в 03:00
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Новые Известия15 декабря в 12:28
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