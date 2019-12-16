Смена курса В 2018 году импортозамещение в промышленности вновь стало расти, следует из замеров Института Гайдара. В четвертом квартале 2018 года доля предприятий, перешедших на российские аналоги машин и оборудования, составила 10%.

с чего всё началось

В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.

РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования

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