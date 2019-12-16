Экономика

ВедомостиВедомостиРБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования

В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.
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с чего всё началось

Бизнес стал чаще отказываться от импортного оборудования и машин

Смена курса В 2018 году импортозамещение в промышленности вновь стало расти, следует из замеров Института Гайдара. В четвертом квартале 2018 года доля предприятий, перешедших на российские аналоги машин и оборудования, составила 10%.
РБКвчера в 03:00

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Назван сегмент рынка, в котором растёт интерес к импортозамещению

REGNUMвчера в 11:38

Эхономика: Анна Князева

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Российские компании стали отказываться от иностранных станков

Lenta.ruвчера в 10:03

РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования

Ведомостивчера в 03:45

Бизнес стал чаще отказываться от импортного оборудования и машин

РБКвчера в 03:00

От импортозамещения в России выигрывают Индия и Китай

Коммерсантъ15 декабря в 17:37

Вопрос дня - министру Мантурову: удалось ли развить микроэлектронику, как обещали?

Новые Известия15 декабря в 12:28
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Финансы

Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

Нехватка денег Минувшей осенью в США неожиданно разразился кризис ликвидности: 16 сентября заявки банков на краткосрочные кредиты ФРС внезапно увеличились почти вдвое — с 27 миллиардов до 53,2 миллиарда.
РИА Новости 00:00
Единоборства

Петр Ян и Коди Гарбрандт чуть не подрались после UFC 245

Российский боец Петр Ян одержал победу над Юрайей Фэйбером нокаутом в третьем раунде на UFC 245 в Лас-Вегасе.
Sports.ru 15 декабря в 04:15
Транспорт

Пассажирам в Москве по ошибке пополнили «Тройки»

Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой "Тройка" выявили, что на их проездные поступили лишние деньги.
Газета.Ru вчера в 22:20
Общество

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Известия 15 декабря в 15:32
Политика

Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор

Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу смертный приговор.
ТАСС 02:39
Происшествия

Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
РИА Новости 01:41
Происшествия

На Украине грузовик столкнулся с пассажирским автобусом

REGNUM 02:50
Политика

Time: «Нафтогаз» подал в суд на правительство Украины

"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает Time.
РИА Новости 02:59
Авто

КамАЗ будущего показали на видео

К своему 50-летнему юбилею Камский автомобильный завод представил новый тягач КамАЗ-54907 Continent, оснащенный системой автономного вождения.
Авторамблер вчера в 10:58
Кино

Фильм «Дылда» Балагова попал в шорт-лист премии «Оскар»

Газета.Ru 01:54
Политика

СМИ сообщили о маневрах корабля ВМФ России у побережья Флориды

Американские официальные лица утверждают, что разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» совершает небезопасные маневры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида.
Известия 01:43
Политика

Замгубернатора Иркутской области подал в отставку вслед за Левченко

Заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов подал в отставку.
РБК 00:59
Экономика

Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Накопительная часть пенсии была заморожена еще в 2014 году и позволила ПФР сэкономить более двух триллионов рублей.
Газета.Ru вчера в 10:53
Авто

Российский Kia Stinger обновился и получил новые опции

Kia Stinger 2020 модельного года уже в стандартном исполнении получит полностью светодиодные фары, чем и обусловлено увеличение стартовой цены.
Motor вчера в 09:55
Интернет

«Алиса» начала консультировать абонентов Tele2

К виртуальному помощнику могут обратиться даже абоненты других операторов – встроенный в «Алису» цифровой помощник ответит на вопросы о переходе в Tele2 по MNP.
CNews вчера в 06:35
Авто

Geely совместно с Volvo разрабатывает новый кроссовер

Судя по опубликованным данным, шестой моделью в гамме Lynk & Co станет компактный кроссовер, который построят на платформе CMA от Geely-Volvo и оснастят шведскими турбомоторами.
Тарантас Ньюс вчера в 03:40
Фигурное катание

Психолог рассказала, при каких условиях Загитова продолжит карьеру

Спортивный психолог Елизавета Кожевникова рассказала, при каких условиях Алина Загитова может вернуться в большой спорт, сообщает «Спoрт-экспресс».
ProstoProSport 02:40
Происшествия

Советника российского академика обвинили в связях с бойцами ЧВК

Следственный комитет России обвинил Андрея Молокоедова — советника российского врача-патологоанатома, академика Михаила Пальцева — в причастности к преступному сообществу, в которое входили бойцы частной военной компании (ЧВК) «Е.Н.О.Т.» Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Lenta.ru 02:02
Происшествия

СК проверит причастность 40 человек к делу главы ингушского центра «Э»

В деле об убийстве главы ЦПЭ МВД Ингушетии проверяется причастность 40 человек, 11 из них задержаны и арестованы.
Известия 02:52
Технологии

Трамвай R1, прозванный «iPhone на колесах», может получить продолжение

Получивший прозвище "iPhone на колесах" инновационный российский трамвай R1 (Russia One), который был создан в виде прототипа и не пошел в серию, может получить продолжение, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод" Ростеха), разработавшей R1, Дмитрий Семизоров.
РИА Новости 01:08
Общество

Водителям объяснили главные ошибки при прогреве автомобиля зимой

Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал автомобилистам о самых главных ошибках, которые совершаются при прогреве машины в зимнее время.
Lenta.ru вчера в 22:01
Происшествия

Ликвидирован пожар на мебельном складе в Казани

Группе спасателей удалось потушить пожар на мебельном складе в Казани общей площадью 5,2 тысячи квадратных метров.
iReactor вчера в 20:50
Общество

Роструд перечислил восемь коротких рабочих недель в 2020 году

Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году, подсчитал Роструд.
Газета.Ru 01:50
Происшествия

Во Внуково задержали партию наркотиков на ₽5,8 млрд

Как сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы, на черном рынке стоимость груза, который следовал из Германии в Таджикистан, может превышать 5,8 млрд руб. Указывается, что пластиковые бутылки с бесцветной жидкостью прибыли в Москву самолетом из Кельна и были отправлены на склад временного хранения.
РБК 02:07
Культура

«Квартал 95» посвятил песню с «извинениями» Гонтаревой

Взгляд.ру 02:47
Происшествия

Адвокат ответил на публикации об оценке психики Соколова

Информация о завершении основной части психолого-психиатрической экспертизы, назначенной обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову, не соответствует действительности, заявил РБК адвокат Соколова Александр Почуев.
РБК 03:17
Технологии

В России внедрят оплату по bluetooth в систему быстрых платежей

Национальная система платежных карт (НСПК) сообщает, что в настоящее время в России обсуждают способ внедрения в систему быстрых платежей возможности оплачивать товары и услуги по bluetooth.
Аргументы и Факты 03:03
Общество

Россия опустилась в рейтинге гендерного равенства

Россия потеряла шесть позиций в рейтинге гендерного равенства, заняв 81-е место в новой версии документа, опубликованного на сайте Всемирного экономического форума (*pdf).
РБК 02:34
Происшествия

СМИ сообщили об изъятии оружия у многодетной семьи в Ленобласти

Известия вчера в 13:41
Политика

Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии

Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Российская газета вчера в 06:23
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