Экономика
ВедомостиРБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования
В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.
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с чего всё началось
В 2017 году от импортного оборудования в пользу российского отказалось лишь 7% предприятий, от сырья и материалов — 8%. Смена курса В 2018 году импортозамещение в промышленности вновь стало расти, следует из замеров Института Гайдара.РБК03:00
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