Экономика

ВедомостиВедомостиРБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования

В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.
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с чего всё началось

Бизнес стал чаще отказываться от импортного оборудования и машин

В 2017 году от импортного оборудования в пользу российского отказалось лишь 7% предприятий, от сырья и материалов — 8%. Смена курса В 2018 году импортозамещение в промышленности вновь стало расти, следует из замеров Института Гайдара.
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Экс-мэра Петропавловска-Камчатского задержали по подозрению во взятке

Следователи задержали экс-мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко по подозрению в получении взятки в крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства.
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ЦБ назвал меры для ограничения закредитованности в ипотеке

Почему ЦБ хочет распространить ограничения на ипотеку Новые ограничения на ипотеку нужны, чтобы снизить риск кросс-дефолтов заемщиков, пояснила в начале декабря первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
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Оставшийся в машине без родителей ребенок погиб в Свердловской области

В Свердловской области проводится проверка по факту гибели полуторамесячного ребенка. Он остался один в салоне автомобиля.
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В Берлине вскрыли могилу деятеля нацистской Германии Гейдриха

В Берлине неизвестные вскрыли могилу влиятельного деятеля нацистской Германии, одного из авторов идеи Холокоста Рейнхарда Гейдриха, сообщило издание Berliner Kurier в понедельник.
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На Украине анонсировали новые санкции против России

Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
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Платежи смартфоном добавят в систему переводов ЦБ

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Разработчики объявили о запуске обновленной версии поискового сервиса под названием «Вега».
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