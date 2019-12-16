Экономика

ВедомостиВедомостиРБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования

В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.
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с чего всё началось

Бизнес стал чаще отказываться от импортного оборудования и машин

В 2017 году от импортного оборудования в пользу российского отказалось лишь 7% предприятий, от сырья и материалов — 8%. Смена курса В 2018 году импортозамещение в промышленности вновь стало расти, следует из замеров Института Гайдара.
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РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования

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РБКвчера в 03:00

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Вопрос дня - министру Мантурову: удалось ли развить микроэлектронику, как обещали?

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Адвокат заявил о признании срочника Шамсутдинова потерпевшим

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Политика

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Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.
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В Черное море вошел американский эсминец

В юго-западную часть акватории Черного моря вошел американский эсминец «Росс», сообщает РИА Новости по данным Национального центра управления обороной.
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Бомбардировщик сел на грунт под Астраханью после отказа двигателя

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Российская газета вчера в 21:55
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Основная экспертиза признала историка Соколова вменяемым

Бывшему доценту Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олегу Соколову провели основную экспертизу.
АБН 02:51
Происшествия

Экс-главу Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взятки

Позже СК сообщил, что брат главы Петропавловска-Камчатского проходит по делу о даче взятки и посредничестве во взяточничестве.
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Возле Верховной рады начались столкновения с полицией

Возле здания Верховной рады в Киеве прошли столкновения радикалов с полицией.
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Происшествия

В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело

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Пасечник анонсировал принятие закона о границах ЛНР

Закон определяющий границы самопровозглашенной Луганской народной республики в пределах Луганской области скоро вступит в силу, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
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Общественное телевидение России 15 декабря в 15:21
Шоу-бизнес

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Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Вокруг ТВ 15 декабря в 12:54
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Минэнерго оценило переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» ведут интенсивный диалог по поводу заключения нового контракта по газу.
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Экономика

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов.
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Свое решение горсовет объясняет тем, что его постоянная комиссия рассматривает вопросы, связанные с нарушениями депутатской этики непосредственно депутатами, а также тем, что не является работодателем главы Липецка.
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Клуб НХЛ «Лос-Анджелес» выставил Илью Ковальчука на драфт отказов

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Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии

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