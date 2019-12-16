Экономика

ВедомостиВедомостиРБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования

В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.
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с чего всё началось

Бизнес стал чаще отказываться от импортного оборудования и машин

В 2017 году от импортного оборудования в пользу российского отказалось лишь 7% предприятий, от сырья и материалов — 8%. Смена курса В 2018 году импортозамещение в промышленности вновь стало расти, следует из замеров Института Гайдара.
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РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования

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Назван сегмент рынка, в котором растёт интерес к импортозамещению

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Министерство иностранных дел Украины заявило о недопустимости привлечения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к переговорам в «нормандском формате».
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В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.
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Издание "Ведомости" в понедельник сообщило, что в ближайшие годы Москва планирует вывозить часть своего мусора, а также остатки от сжигания мусора на полигоны близлежащих регионов, в частности, во Владимирскую область.
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На Колыме в январе ждут сильные морозы

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Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти.
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Политика

Путин и Меркель обсудили транзит российского газа через Украину

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонную беседу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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Ритейлер «Магнит» при поддержке компании Aggregion собирается запустить платформу с цифровой рекламой.
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Футбол

Зеленский выразил поддержку украинскому футболисту Зозуле

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку футболисту испанского "Альбасете" Роману Зозуле в связи с оскорблениями в его адрес в матче 20-го тура Сегунды (второго по силе дивизиона чемпионата Испании) против "Райо Вальекано".
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Яровая напомнила, что вопрос о необходимости деления на бакалавриат и магистратуру задал президент РФ Владимир Путин на Совете по русскому языку.
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Футбол

Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
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Общество

Роскачество проверило органические продукты

Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
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Армия и оружие

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Весь последний месяц американские эксперты и политики, особенно республиканцы, часто упоминали о том, что военная кампания России в Сирии ознаменовала собой возвращение Москвы на Ближний Восток.
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Напомним, что в самой Турции распространена точка зрения, что геноцида армян как такового в Османской империи не было, а имела место фактически гражданская война между двумя народами на фоне Первой мировой войны и жертвами трагедии 1915 года стали как армяне, так и турки.
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Граждане РФ смогут получить пятилетний «шенген»

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Нападающий «Спартака» Педро Роша может перебраться в клуб «Фламенго». Об этом заявил агент форварда Хэмилтон Бернард.
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Телеканал 360° вчера в 06:32
Шоу-бизнес

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Соведущего Малышевой не пустили в Россию

На днях, по данным «Базы», Гандельман не сумел пройти паспортный контроль в московском аэропорту Домодедово — пограничники сообщили ему о невозможности попасть в Россию по причине проблем с рабочей визой, которую ему сделал Первый канал.
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Мужчина открыл стрельбу в московском метро

В московском метро 23-летний мужчина открыл стрельбу на станции "Косино".
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