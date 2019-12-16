Экономика

ВедомостиВедомостиРБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования

В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.
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с чего всё началось

Бизнес стал чаще отказываться от импортного оборудования и машин

В 2017 году от импортного оборудования в пользу российского отказалось лишь 7% предприятий, от сырья и материалов — 8%. Смена курса В 2018 году импортозамещение в промышленности вновь стало расти, следует из замеров Института Гайдара.
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Российский бизнес снова поверил в импортозамещение

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РБК03:00

От импортозамещения в России выигрывают Индия и Китай

Коммерсантъвчера в 17:37

В России стали чаще отказываться от импортного оборудования

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Страдая от тяжелой зависимости и депрессии в 1990-х годах, Фрушанте начал сольную карьеру и, вернувшись в группу в 1998 году после курса реабилитации, продолжил совмещать собственное творчество с написанием песен для RHCP.
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Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
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Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка - так называемого банковского роуминга.
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В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

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По прогнозу специалистов, потребность в универсальных специалистах становится меньше, но еще минимум 10 лет они будут посредниками между искусственным интеллектом и человеком.
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Командующий РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»

Ранее на форуме «Армия-2019» впервые раскрыли тактико-технические характеристики баллистической ракеты «Сармат».
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Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам

Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима.
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Соколов станет вице-губернатором Петербурга вместо Маркова

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Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
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Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

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13-летний подросток умер в Анапе в больнице, где ему лечили гайморит. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
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Неадекватный мужчина устроил стрельбу в московском метро

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Работающих пенсионеров предупредили о штрафе в 120 тысяч рублей

Пенсионеры, которые скрывают от государства, что работают неофициально, могут получить штраф до 120 тысяч рублей.
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В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку

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В мурманском доке возобновили ремонт «Адмирала Кузнецова»

Пострадавший от пожара несколько дней назад авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» начали ремонтировать.
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На Колыме в январе ждут сильные морозы

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Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».
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