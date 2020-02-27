Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиРБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России

В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Так, экспорт сырой нефти в США вырос по сравнению с предыдущим годом почти в 2,4 раза — с 900 миллионов до 2,2 миллиарда долларов.
Читать в источнике
Комментировать657
с чего всё началось

США и Великобритания стали покупать больше российской нефти

США, Великобритания и Турция в прошлом году существенно увеличили импорт российской сырой нефти. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК, и подтверждают данные таможенной статистики соответствующих стран.
РБКвчера в 21:00

Подробнее о событии

США и Великобритания резко закупились российской нефтью

Lenta.ru00:53

Эксперт объяснила, почему российская нефть выгодна Британии и Турции

РИА Новости06:43

CША и Великобритания резко нарастили закупки российской нефти

Газета.Ru02:20

Эксперт прокомментировал сообщения о резком наращивании закупки нефти США и Британией в России

RT на русском15:01

РБК: США и Великобритания более чем в два раза увеличили закупку нефти в России

ТАСС00:25

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:02

Россия резко увеличила поставки нефти в США, Великобританию и Турцию в 2019 году

Коммерсантъвчера в 21:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 21:22, Ашберн

Комментарии

Культура

Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта

Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.
Культуромания вчера в 09:07
Космос

На Байконур сегодня доставят партию спутников проекта OneWeb

Эхо Москвы 24 февраля в 22:30
Биатлон

Россия завоевала серебро в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону

МК-Спорт 10:46
Армия и оружие

Турция уточнила количество погибших военных в Идлибе

Турция уточнила количество погибших военных в провинции Идлиб после авиаудара правительственных войск Сирии.
Lenta.ru 18:07
Общество

Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом

По последним данным, новым типом коронавируса в мире заболели около 80,3 тысячи человек.
Краснодарские известия 04:35
Энергетика

Цены на нефть упали до минимальных отметок за 13 месяцев

Цена на нефть марки Brent снижалась до $52,64 за баррель, следует из данных Интерконтинентальной биржи. Стоимость марки WTI падала до $48.
Коммерсантъ 00:47
Футбол

ФК «Урал» осудил «Уральские авиалинии» за отсутствие патриотизма

Заключение контракта с футбольным клубом «Спартак-Москва» со стороны «Уральских авиалиний» не патриотично по отношению к региону, считает президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов.
URA.Ru 21:00
Здоровье

Профилактика коронавируса: все готово, только масок не хватает

На совещании обсуждалась ситуация, связанной со эпидемией коронавируса в Китае и мерах по профилактике этого заболевания в Республике Алтай.
Новости Горного Алтая 20:25
Общество

ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
FreeNews-Volga 10:12
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости 05:03
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США

Дни24 07:00
Происшествия

Жителя Сахалина осудили за умышленное заражение школьницы ВИЧ

Суд приговорил 21-летнего жителя Сахалина к двум годам колонии за умышленное заражение 16-летней школьницы ВИЧ-инфекцией, сообщает в пятницу региональное управление СК.
РИА Новости 20:37
Футбол

В Италии футболист заразился коронавирусом

Футболист из итальянской Серии C оказался заражен коронавирусом.
Нева Спорт 07:42
Хоккей

ЦСКА второй раз подряд и в 5-й раз в истории выиграл Кубок континента

Московский ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ сезона-2019/20 и стал обладателем Кубка континента – приза победителю регулярного чемпионата.
РИА Новости 13:45
Происшествия

В Самаре трамвай завалился на бок и придавил пять автомобилей

Трамвай упал на бок в Самаре, придавив пять легковых автомобилей, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 07:25
Политика

Экс-депутат рады разработал план по срыву строительства АПЛ в РФ

Бывший заместитель администрации экс-президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко разработал план по срыву строительства российских атомных подводных лодок.
Известия 18:49
Авто

Обновленный Hyundai Santa Fe появится в России в 2020 году

Издание «Колёса.ру» со ссылкой на управляющего директора «Хёндэ Мотор СНГ» Алексея Калицева сообщает о том, что страт продаж рестайлингового Hyundai Santa Fe может состояться до конца этого года.
Тарантас Ньюс 12:34
Футбол

Тарасов будет прооперирован в Италии

Нева Спорт 03:56
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
ТАСС 02:26
Игры

Blizzard рассказала о режиме на двух игроков в Diablo IV

Российская газета 08:29
Происшествия

Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова

Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Интерфакс 13:43
Гаджеты

Последнее обновление Android вызвало сбои в работе смартфонов Xiaomi

Владельцы смартфонов марки Xiaomi Mi8 сообщили о сбоях, которые произошли после последнего обновления операционной системы Android.
Новый Век 11:43
Здоровье

Союз женщин Забайкалья поддержал строительство детской больницы на лесном участке в Чите

Союз женщин Забайкальского края поддержал решение региональных властей построить здание краевой детской клинической больницы на лесном участке по улице Коханского в Чите, сообщается 28 февраля на сайте минздрава Забайкалья со ссылкой на председателя союза Валентину Подойницыну.
Чита.Ру 20:19
Политика

На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан

Украина вводит в пятницу на границе с Россией температурный контроль въезжающих, чтобы предотвратить распространение коронавируса, заявил в четверг глава украинского МВД Арсен Аваков.
РИА Новости 16:44
Происшествия

Песков прокомментировал нападение на чеченского блогера

В Кремле не считают нападение в Польше на чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова важным событием для российской повестки и не связывают подобные нападения с тем, что их жертвами становятся критики действий главы Чечни Рамзана Кадырова.
Интерфакс 04:57
Шоу-бизнес

Папарацци засняли Дженнифер Лопес без наращенных волос

На днях папарацци засняли звезду без наращенных волос и автозагара. Знаменитость сфотографировали по пути в спортзал.
RuNews24.ru 11:11
Музыка

Панайотов опроверг свое участие в «Евровидении»

Вестник Кавказа 06:41
Общество

«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала

«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Коммерсантъ 11:48
Экономика

Банки пожаловались Мишустину на идею запретить «антиотмывочные» комиссии

В письме к Мишустину от 21 февраля (есть у РБК) банки указывают, что депутаты предлагают «надуманное и чрезмерно плоское» регулирование тарифов за переводы: такой подход может привести к введению комиссий для операций всех клиентов, даже для тех, кто не находится под подозрением.
РБК 21:00
Армия и оружие

Министр обороны Турции посетил штаб в провинции на границе с Сирией

Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар посетил расположенный в граничащей с Сирией провинции Хатай штаб командования тактическими действиями турецкой армии в сирийском Идлибе.
ТАСС 20:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное