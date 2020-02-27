Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиРБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России

В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Так, экспорт сырой нефти в США вырос по сравнению с предыдущим годом почти в 2,4 раза — с 900 миллионов до 2,2 миллиарда долларов.
Читать в источнике
Комментировать654
с чего всё началось

США и Великобритания стали покупать больше российской нефти

США, Великобритания и Турция в прошлом году существенно увеличили импорт российской сырой нефти. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК, и подтверждают данные таможенной статистики соответствующих стран.
РБКвчера в 21:00

Подробнее о событии

Эксперт прокомментировал сообщения о резком наращивании закупки нефти США и Британией в России

RT на русском15:01

РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России

РИА Новости01:48

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:02

США и Великобритания резко закупились российской нефтью

Lenta.ru00:53

РБК: США и Великобритания более чем в два раза увеличили закупку нефти в России

ТАСС00:25

CША и Великобритания резко нарастили закупки российской нефти

Газета.Ru02:20

Россия резко увеличила поставки нефти в США, Великобританию и Турцию в 2019 году

Коммерсантъвчера в 21:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 19:50, Ашберн

Комментарии

Авто

Как россияне выбирают страховую компанию для покупки ОСАГО и КАСКО

Рассказали опрашиваемые и о том, как выбирают страховую компанию. Основной критерий, прозвучавший от респондентов - стоимость полиса.
Car.ru 09:35
Происшествия

Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Ведомости 19:29
Общество

«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала

«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Коммерсантъ 11:48
Космос

Раскрыта правда о пролетевшем мимо Земли инопланетном зонде

Астрономы опровергли предположение, согласно которому первая обнаруженная межзвездная комета 2I/Borisov, пролетевшая мимо Земли на расстоянии двух астрономических единиц от Солнца, может являться искусственным инопланетным зондом.
Lenta.ru 25 февраля в 09:20
Технологии

GDC 2020: Microsoft и Unity пропустят конференцию из-за коронавируса

Корпорация Microsoft объявила, что не будет участвовать в конференции разработчиков игр Game Developers Conference 2020 в Сан-Франциско из-за вспышки коронавируса COVID-19.
3DNews 13:50
Авто

Опубликованы цены на полноприводный седан Toyota Camry

В свою очередь, японский бренд не стал заранее раскрывать стоимость новой полноприводной версии Toyota Camry, тогда как важный параметр объявляют непосредственно перед появлением в свободной продаже.
Rusargument 01:24
Шоу-бизнес

Модель Анастасия Бертье пленила британские СМИ 11-м размером груди

Анастасия Бертье пленила СМИ Англии 11-м размером груди. Снимок модели с роскошными формами уже поместили на страницы The Sun и Mirror.
OAnews 15:02
Общество

Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая выросло до 3474

В материковом Китае подтверждено уже более 78 тысяч 400 случаев заражения.
Говорит Москва 10:26
Армия и оружие

Турция нанесла ответные удары по позициям армии Сирии

Пятый канал 19:14
Общество

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Нидерландах

На территории Нидерландов был выявлен первый случай заражения человека новым коронавирусом.
iReactor 15:49
Футбол

Прогноз на игру Крылья Советов - Оренбург 28 февраля 2020 года в 20 туре РПЛ

28 февраля в 19.30 матчем «Крылья Советов» - «Оренбург» откроется 20 тур Чемпионата России по футболу РПЛ.
КП - Самара вчера в 09:36
Общество

У троих граждан РФ с лайнера Diamond Princess подтвержден коронавирус

Стоит отметить, что ИА REGNUM ранее уже сообщало о том, что у троих граждан России, которые находились на борту круизного лайнера Diamond Princess и были эвакуирован из Японии, был выявлен коронавирус Covid-2019.
REGNUM вчера в 10:09
Кино

Раскрыто рабочее название нового фильма о Человеке-пауке

Американский портал ComicBook рассекретил рабочее название нового фильма про Человека-паука от Marvel.
Piter.tv 13:48
Армия и оружие

В РФ утвердили правила применения оружия при охране воздушных границ

Самолётам ВКС предписано сопровождать приблизившиеся к границам неопознанные воздушные суда и подавать им радиокоманды и визуальные сигналы, принуждая покинуть воздушное пространство РФ или осуществить посадку.
REGNUM вчера в 08:02
Футбол

Бекхэм мечтает объединить в «Интер Майами» Месси и Роналду

Спорт-Экспресс 10:10
Культура

Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта

Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.
Культуромания вчера в 09:07
Музыка

Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»

Российский певец Александр Панайотов заявил о том, что новости о его участии в песенном конкурсе "Евровидение" являются "вбросом".
РЕН ТВ 04:23
Путешествия

Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Иран и Корею

Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею.
Известия 02:22
Происшествия

Фигурант дела «Сети» ответил на обвинения в причастности к убийству

РБК 10:03
Энергетика

«Ъ»: новые СПГ-проекты в США могут отложить из-за снижения цен на газ

По мнению экспертов, по причине падения цен на газ новые СПГ-проекты в США могут быть введены с задержками, а действующие мощности - сократить производство.
ТАСС 01:05
Общество

В Китае пообещали «сдавшимся» с коронавирусом $1,4 тысячи

Как сообщает РБК, каждому, кто сам явится на проверку, власти города обещают выплачивать по одной тысяче юаней (около 142,5 доллара по нынешнему курсу).
Труд 08:37
Экономика

ФНС заблокировала счета Google в России

Федеральная налоговая служба Российской Федерации заблокировала счета российского подразделения американской корпорации Google.
REGNUM 09:41
Политика

Путин ответил на вопрос о двойниках

У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.
Российская газета 02:17
Происшествия

Сахалинцу, заразившему школьницу ВИЧ, дали два года

Следствием установлено, что обвиняемый, зная о том, что он заражен вирусом иммунодефицита человека, в период с апреля по июль 2019 года вступал с 16-летней местной жительницей в незащищенный половой акт, не предупредив ее о наличии у него заболевания.
Сахалин.Инфо 18:57
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru 01:30
Общество

Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке

Воспитанник московского детского дома попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к бабушке.
Газета.Ru 10:48
Футбол

«Манчестер Юнайтед» вышел в следующий этап Лиги Европы

Во втором матче раунда 1/16 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" оказался сильнее бельгийского "Брюгге" и вышел в следующий круг соревнований.
Газета.Ru 16:53
Политика

Экс-депутат рады разработал план по срыву строительства АПЛ в РФ

Бывший заместитель администрации экс-президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко разработал план по срыву строительства российских атомных подводных лодок.
Известия 18:49
Космос

NASA назвала дату следующего запуска грузового корабля Dragon к МКС

REGNUM 25 февраля в 15:58
Экономика

Лукашенко подтвердил компенсацию от России за налоговый маневр

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что республика получит от России компенсацию за потери по налоговому маневру в нефтяной сфере.
Известия 04:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное