Энергетика
РИА НовостиРБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России
В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Так, экспорт сырой нефти в США вырос по сравнению с предыдущим годом почти в 2,4 раза — с 900 миллионов до почти 2,2 миллиарда долларов.
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с чего всё началось
На США пришлось 1,8% российских продаж нефти в прошлом году, на Великобританию — 0,9%, а на Турцию — 3%. Поставки в Турцию выросли в четыре раза Самую внушительную динамику среди покупателей российской нефти по итогам прошлого года продемонстрировала Турция.РБКвчера в 21:00
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Россия резко увеличила поставки нефти в США, Великобританию и Турцию в 2019 году
Коммерсантъвчера в 21:25
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