США, Великобритания и Турция в прошлом году существенно увеличили импорт российской сырой нефти. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК, и подтверждают данные таможенной статистики соответствующих стран.

с чего всё началось

В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Так, экспорт сырой нефти в США вырос по сравнению с предыдущим годом почти в 2,4 раза — с 900 миллионов до почти 2,2 миллиарда долларов.

РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России

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