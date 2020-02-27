Энергетика
РИА НовостиРБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России
В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Так, экспорт сырой нефти в США вырос по сравнению с предыдущим годом почти в 2,4 раза — с 900 миллионов до почти 2,2 миллиарда долларов.
Читать в источнике
Оценить430
с чего всё началось
США, Великобритания и Турция в прошлом году существенно увеличили импорт российской сырой нефти. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК, и подтверждают данные таможенной статистики соответствующих стран.РБКвчера в 21:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия резко увеличила поставки нефти в США, Великобританию и Турцию в 2019 году
Коммерсантъвчера в 21:25
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 06:06, Ашберн
Комментарии
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Музыка
Панайотов прокомментировал сообщения о своём участии в Евровидении
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом
Политика
Лукашенко заявил, что РФ принуждает Белоруссию к интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что современная Россия принуждает республику к интеграции с потерей суверенитета и независимости.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Политика
Суд Гааги учел «крымский аргумент» в споре ЮКОСа с Россией
Апелляционный суд Гааги в качестве аргумента по решению по делу бывших владельцев ЮКОСа использовал договор о присоединении Крыма, сообщил РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Происшествия
В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Политика
В Кремле объяснили выбор 22 апреля датой голосования по Конституции
Выбор 22 апреля датой общероссийского голосования по поправкам к Конституции никак не связан с днём рождения Владимира Ленина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Путин ответил на вопрос о двойниках
У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.
Армия и оружие
Российский Су-34 и МиГ-23 ВВС Сирии отразили удары террористов
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Общество
Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Иран и Корею
Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Происшествия
Полковник-миллиардер бросил особняк и сбежал из России
Полковник МВД России Сергей Терентьев сбежал в Монако, бросив свой особняк в Москве стоимостью 1 млрд рублей.
Политика
Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма
26 февраля выбрано не случайно, так как в этот день в 2014 году "меджлис крымско-татарского народа" (запрещен в РФ) организовал митинг у здания Верховного совета Крыма, чтобы заблокировать его работу.
Происшествия
В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика
Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества.
Армия и оружие
Новейшую гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля
Новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля, передает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
Политика
В Госдуме отреагировали на план Киева по перехвату Крыма у России
Вырывать территории у России — дело гиблое, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя план Киева по перехвату полуострова у России.
Армия и оружие
Мишустин утвердил порядок действий при нарушении границы самолётами
Как отмечается, в случае нарушения государственной границы гражданскими самолётами или оснащённым вооружением военно-транспортным воздушным судном, которое не реагирует на подаваемые сигналы и продолжает полёт вглубь территории или к важнейшим объектам России, такое судно принуждается к посадке или выходу за пределы воздушного пространства России.
Политика
Путин поддержал закрепление в Конституции слов о детях
Президент России Владимир Путин поддержал предложение членов рабочей группы по поправкам в Конституцию о закреплении в ней положения, что "дети – важнейшее достояние России".
Хоккей
«Вашингтон» отпраздновал 700-ю заброшенную шайбу Овечкина
Перед матчем НХЛ против «Виннипег Джетс» команда Овечкина отпраздновала 700-ю заброшенную им шайбу.
Религия