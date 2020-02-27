Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиРБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России

В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Так, экспорт сырой нефти в США вырос по сравнению с предыдущим годом почти в 2,4 раза — с 900 миллионов до почти 2,2 миллиарда долларов.
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с чего всё началось

CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России

США, Великобритания и Турция в прошлом году существенно увеличили импорт российской сырой нефти. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК, и подтверждают данные таможенной статистики соответствующих стран.
РБКвчера в 21:00

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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