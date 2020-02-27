Энергетика

Газета.RuГазета.RuCША и Великобритания резко нарастили закупки российской нефти

Поставки нефти в США и Великобританию из России за прошлый год увеличились более чем в два раза. Это произошло из-за снижения цен на российскую марку Urals, а также введения американских санкций.
Читать в источнике
Комментировать422
с чего всё началось

CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России

США, Великобритания и Турция в прошлом году существенно увеличили импорт российской сырой нефти. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК, и подтверждают данные таможенной статистики соответствующих стран.
РБКвчера в 21:00

Подробнее о событии

РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России

РИА Новости01:48

Россия резко увеличила поставки нефти в США, Великобританию и Турцию в 2019 году

Коммерсантъвчера в 21:25

США и Великобритания резко закупились российской нефтью

Lenta.ru00:53

РБК: США и Великобритания более чем в два раза увеличили закупку нефти в России

ТАСС00:25

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:02

Вашингтон и Лондон резко нарастили закупки российской нефти

News.ruвчера в 22:26

CША и Великобритания резко нарастили закупки российской нефти

Газета.Ru02:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7086 источников, обновлено в 03:10, Ашберн

Комментарии

Политика

Путин рассказал о поступавшем ему предложении использовать двойника

Президент России Владимир Путин рассказал, как ему предлагали в начале 2000-х годов использовать двойника ради обеспечения его безопасности.
RT на русском 01:41
Происшествия

Школьник напал с ножом на учительницу в Ульяновске

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. О состоянии 59-летней учительницы, получившей ранение в живот, не сообщается.
Эхо Москвы вчера в 04:30
Происшествия

Житель Иркутска скончался после применения полицейскими электрошокера

24-летний житель Иркутска умер после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить его с помощью электрошокера.
Российская газета 01:13
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
Известия 01:21
Общество

Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Иран и Корею

Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею.
Известия 02:22
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится в среду, 22 апреля, заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников.
Ведомости вчера в 10:51
Происшествия

К поискам пропавших в море в Сочи детей привлекли вертолет

Вертолет МЧС России привлечен к поиску двоих детей, пропавших в море в Сочи, а также увеличена группировка сил для поиска на берегу, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
РИА Новости вчера в 00:10
Происшествия

Супруг российской судьи устроил резню в семье и покончил с собой

По предварительной версии следствия, мужчина в ходе ссоры с супругой причинил ей и двоим дочерям ножевые ранения, после чего попытался поджечь квартиру, а затем свел счеты с жизнью.
Lenta.ru 02:58
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 15:36
Общество

В Дании подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Всего в мире новым типом коронавируса заразились более 82-х тысяч человек.
Эхо Москвы 01:05
Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение

Lenta.ru вчера в 15:05
Спорт

Forbes назвал Шарапову самой высокооплачиваемой спортсменкой РФ 2010-х

Победительница пяти турниров серии Большого шлема теннисистка Мария Шарапова, объявившая в среду о завершении профессиональной карьеры, возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х годов по версии Forbes, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 01:24
Политика

Соловьев выгнал из студии бывшего депутата Верховной рады из-за слов об УПА*

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" после того, как политик попытался оправдать действия Украинской повстанческой армии* (УПА) в годы Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 00:21
Музыка

Назван российский участник «Евровидения-2020»

REGNUM вчера в 16:34
Общество

Собянин обосновал проверки китайцев в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин обосновал проверки китайцев в московском транспорте профилактикой коронавируса.
News.ru вчера в 16:56
Армия и оружие

ВМС Украины заявили о перевооружении всего флота России в Крыму

Россия после 2014 года перевооружила весь корабельный состав в Крыму, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, передает УНИАН.
РБК 02:13
Армия и оружие

Сирийцы потеряли стратегически важный город в Идлибе

Lenta.ru 01:04
Армия и оружие

Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций

Газета.Ru 00:44
Общество

В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»

В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Газета.Ru вчера в 23:34
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была пущена с корабля в январе 2020 года.
REGNUM вчера в 22:00
Общество

У троих россиян диагностировали коронавирус

Gazeta.SPb вчера в 15:27
Происшествия

Прокуратура обжаловала решение суда об УДО для экс-главы ФСИН Реймера

RT на русском 02:14
Финансы

Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

За последние три года объем сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился.
Российская газета 02:05
Политика

Саммит Совета Европы перенесли из Грузии во Францию

Запланированное на май заседание комитета министров Совета Европы (СЕ), которое должно было пройти в Грузии, состоится во Франции.
Lenta.ru 00:19
Происшествия

В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 06:09
Экономика

Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса

Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини.
РБК вчера в 12:22
Политика

Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

«Крымский» аргумент адвокаты бывших акционеров ЮКОСа предложили суду в 2017 году: с их точки зрения, российский Конституционный суд в 2014 году подтвердил, что временно применяемое соглашение имеет обязательную силу для России до ратификации и несмотря на расхождения между таким договором и существующими нормами российского права.
РБК вчера в 23:00
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 02:02
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru 25 февраля в 02:35
Армия и оружие

Красноярский авиаполк перевооружат на ракеты «Кинжал» до 2024 года

ТАСС 02:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное