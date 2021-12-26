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РБК: Центробанк с 2022 года начнет контролировать все денежные переводы между физлицами

Центробанк (ЦБ) России начнет контролировать все денежные переводы между физическими лицами, запрашивая данные по ним у банков, в том числе персональные данные.
Lenta.ru
По словам заместителя председателя правления Совкомбанка Олега Машталяра, Банк России начнет риск-ориентированный мониторинг p2p-переводов с января 2022 года.
РБК
«ЦБ уведомил, что планирует периодически запрашивать информацию по p2p-переводам по данной форме с 2022 года», — добавил представитель QIWI.
РБК
В рамках проверок ЦБ может точечно запрашивать информацию по p2p-переводам у любого банка, однако конкретной формы отчетности ранее не вводилось, говорит представитель QIWI.
РБК

Подробнее о событии

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