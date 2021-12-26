Lenta.ruРБК: Центробанк с 2022 года начнет контролировать все денежные переводы между физлицамиЦентробанк (ЦБ) России начнет контролировать все денежные переводы между физическими лицами, запрашивая данные по ним у банков, в том числе персональные данные.Lenta.ruПо словам заместителя председателя правления Совкомбанка Олега Машталяра, Банк России начнет риск-ориентированный мониторинг p2p-переводов с января 2022 года.РБК«ЦБ уведомил, что планирует периодически запрашивать информацию по p2p-переводам по данной форме с 2022 года», — добавил представитель QIWI.РБКВ рамках проверок ЦБ может точечно запрашивать информацию по p2p-переводам у любого банка, однако конкретной формы отчетности ранее не вводилось, говорит представитель QIWI.РБКЧитать далееСвернутьФАНФАНКомсомольская правдаVSE42.RUЭкономика сегодняAmur.lifeВечерняя МоскваМИР 24Газета.RuРБКРЕН ТВРамблерLife.ruВесьмаПрофильСекрет фирмыПодробнее о событииЦБ возьмет под контроль все денежные переводы между физическими лицамиForbes17:31ЦБ запустит сбор данных у банков обо всех переводах между физическими лицамиРБК16:00Самое цитируемоеРБК: ЦБ начнет запрашивать у банков данные о переводах между физическими лицамиТАСС17:29РБК: с 2022 года ЦБ России будет следить за всеми денежными переводами между физлицамиРИА Новости17:07РБК: ЦБ начнёт запрашивать данные по всем денежным переводам между гражданамиRT на русском17:18РБК: ЦБ будет контролировать все денежные переводы между гражданамиКоммерсантъ16:43РБК: Центробанк с 2022 года начнет контролировать все денежные переводы между физлицамиLenta.ru16:39Показать ещёОценить670Поделиться