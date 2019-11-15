Общество
ТАССРБК: Дерипаска раскрыл данные о замороженных в США активах
Представители Олега Дерипаски в американском суде впервые раскрыли, какое имущество бизнесмена было заморожено из-за санкций в США - это представительский офис группы "Базовый элемент" в Америке, компания Basic Element Inc. (штат Делавэр).
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с чего всё началось
RUSAL America вернулась к полноценной деятельности в начале 2019 года, когда Минфин США снял санкции с Rusal после уступки Дерипаской контроля над компанией.РБК06:34
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Экс-советник Трампа признан виновным во лжи Конгрессу
Суд признал его виновным в ложных показаниях, а также в препятствовании правосудию и давлении на свидетелей в рамках дела о вмешательстве России в американские выборы.
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Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
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Центр системы – «Яндекс.Станция» со встроенным голосовым помощником «Алисой», которая управляет светом, климатом, розетками, телевизором в квартире, говорит представитель «Яндекса».
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Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
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Доцента Соколова перевели в «Кресты»
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Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Авто
Кроссовер Honda Pilot может покинуть авторынок России
Кроссовер CR-V, который вскоре станет единственной моделью Honda на российском рынке, лишится версии с 2,0-литровым двигателем, сохранив только топовую модификацию американской сборки с 2,4-литровым силовым агрегатом.
Экономика
Подсчитан размер будущих пенсий россиян
В исследовании специалисты разделили россиян на четыре группы: работники, получающие зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), среднюю зарплату, медианную зарплату (50 процентов работников имеют заработок выше, 50 процентов — ниже) и высокую (в два раза выше средней зарплаты).
Армия и оружие
В Минобороны заявили об отсутствии примеров мужеложства в армии
В Министерстве обороны России заявили о том, что в армии нет примеров мужеложства.
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На Украине прокомментировали заявление Коломойского о дружбе с Россией
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем главы государства и не имеет полномочий говорить от имени страны.
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Общество
Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса
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Политика
Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
Политика
В Тбилиси начались протесты из-за ситуации с поправками в Конституцию
Политика
В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
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В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.