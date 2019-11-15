Общество

ТАССТАССРБК: Дерипаска раскрыл данные о замороженных в США активах

Представители Олега Дерипаски в американском суде впервые раскрыли, какое имущество бизнесмена было заморожено из-за санкций в США - это представительский офис группы "Базовый элемент" в Америке, компания Basic Element Inc. (штат Делавэр).
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с чего всё началось

Дерипаска впервые раскрыл «замороженные» активы в США

RUSAL America вернулась к полноценной деятельности в начале 2019 года, когда Минфин США снял санкции с Rusal после уступки Дерипаской контроля над компанией.
РБК06:34

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РБК11:19

Дерипаска впервые назвал заблокированные в США активы из-за санкций

Дождь10:07

Юристы Дерипаски впервые раскрыли заблокированные в США активы миллиардера

Forbes08:29

РБК: Дерипаска раскрыл данные о замороженных в США активах

ТАСС09:16

Адвокат Дерипаски сообщил о замороженных в США активах бизнесмена

News.ru09:38

СМИ узнали, какие активы Дерипаски были заблокированы в США из-за санкций

Коммерсантъ07:45

Дерипаска впервые назвал заблокированные в США активы

Ведомости07:24
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:20, Вашингтон
Экономика

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
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Обновленный дизайн PlayStation 5 и DualShock 5 показали на видео

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Прокуратура проверит интервью Собчак на экстремизм

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