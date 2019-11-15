RUSAL America вернулась к полноценной деятельности в начале 2019 года, когда Минфин США снял санкции с Rusal после уступки Дерипаской контроля над компанией.

с чего всё началось

Представители Олега Дерипаски в американском суде впервые раскрыли, какое имущество бизнесмена было заморожено из-за санкций в США - это представительский офис группы "Базовый элемент" в Америке, компания Basic Element Inc. (штат Делавэр).

РБК: Дерипаска раскрыл данные о замороженных в США активах

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