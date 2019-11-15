Общество
ТАССРБК: Дерипаска раскрыл данные о замороженных в США активах
Представители Олега Дерипаски в американском суде впервые раскрыли, какое имущество бизнесмена было заморожено из-за санкций в США - это представительский офис группы "Базовый элемент" в Америке, компания Basic Element Inc. (штат Делавэр).
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с чего всё началось
RUSAL America вернулась к полноценной деятельности в начале 2019 года, когда Минфин США снял санкции с Rusal после уступки Дерипаской контроля над компанией.РБК06:34
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Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Технологии
Обновленный дизайн PlayStation 5 и DualShock 5 показали на видео
Одна из немецких торговых сетей, специализирующаяся на продаже бытовой и цифровой техники, опубликовала в YouTube видео, в котором представила свое видение того, как будет выглядеть новая консоль PlayStation 5 и ее фирменные геймпады.
Наука
Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует
Брюкнер предложил способ проверки этого понятия, переведя парадокс друга Вигнера в рамки, впервые установленные физиком Джоном Беллом в 1964 году.
Политика
Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович
Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та дает показания в конгрессе в рамках импичмента.
Армия и оружие
В России создана ракета «Ярс» для «вагонного» базирования
Как рассказал генеральный конструктор Московского института теплотехники академик РАН Юрий Соломонов, российские инженеры уже создали унифицированный ракетный комплекс «Ярс» для разных типов базирования, в том числе железнодорожного.
Политика
На Украине сотрудники СБУ и ЦРУ задержали одного из лидеров ИГ
На Украине сотрудники СБУ, МВД Грузии и ЦРУ задержали одного из лидеров террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) Аль-Бара Шишани.
Футбол
Мхитарян обвинил тактику Эмери в своем уходе из «Арсенала»
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян объяснил, почему тактика главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери вынудила его покинуть команду.
Фигурное катание
Трусова: «Падение перед прокатом избавило от волнения»
Российская фигуристка Александра Трусова не смогла объяснить, почему упала на лед перед началом исполнения короткой программы на Гран-при России, но отметила, что падение избавило ее от излишнего давления.
Футбол
Сборная Финляндии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы
Футболисты сборной Финляндии разгромили команду Лихтенштейна в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года и вышли в финальную часть турнира.
Политика
Прокуратура проверит интервью Собчак на экстремизм
Футбол
Хачатурянц рассказал о своих задачах на посту председателя судейского комитета РФС
Новый председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что считает необходимым сделать работу судей прозрачной.
Общество
В Бельгии 9-летний мальчик поступил в университет
Мальчику предлагают обучение престижные университеты со всего мира, и ему предстоит определиться, где получать докторскую степень.
Футбол
«Аякс» продлил контракт с ван дер Саром
Исполнительный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар продолжит работу на этой должности до 2023 года.
Кино
В фильмах Marvel появятся три новых супергероя
В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Шоу-бизнес
Пугачева заработала около 18 миллионов за концерт в Минске
Утверждается, что оставшаяся часть дохода в размере около 12 миллионов досталась организаторам — за вычетом цены аренды зала.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прокомментировала «измены» Евгения Плющенко
В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.
Экономика
Банк России отозвал лицензию у «Кредитинвеста»
Центральный Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест».
Авто
Haval переезжает в дилерские центры Ford
Политика
В Тбилиси начались протесты из-за ситуации с поправками в Конституцию
Происшествия
Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой
Американский пограничник ранил россиянина из огнестрельного оружия на границе с Мексикой, говорится в распространенном в пятницу сообщении Погранично-таможенной службы США.
Культура
Дмитрий Медведев оценит фотовыставку на культурном форуме в Петербурге
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев присоединится к VIII международному культурному форуму, который проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноября.
Автоспорт
Феттель — первый на второй практике в Бразилии, у Квята сгорел мотор
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 14-е время, но финишировал досрочно, так как у его болида отказал мотор.
Энергетика
Старт земельной реформы, экономика замедлилась, цены на газ растут. Главное в экономике Украины с 9 по 15 ноября
Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю Цена на газ для населения пошла вверх В ноябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях, составит 4899 грн (12951 руб.) за тысячу кубометров без учета НДС и транспортировки.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Футбол
Аргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси
Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии.
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.