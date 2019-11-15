Экономика
ТАССРБК: ФАС предлагает РЖД отказаться от инвестиций в морские порты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила РЖД отказаться от инвестиций в строительство объектов в морских портах, чтобы сосредоточиться на выполнении долгосрочной программы развития до 2025 года.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) предлагает РЖД отказаться от инвестиций в морские порты и «другие неосновные виды деятельности, а также от проектов за горизонтом 2025 года», чтобы госмонополия могла сосредоточиться на реализации своей долгосрочной программы развития до 2025 года.РБК00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 08:10, Вашингтон
Происшествия
Пермский школьник собирался убить 50 человек
Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Шоу-бизнес
Яна Поплавская выходит замуж в 52 года
Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Политика
Россия передала норвежским властям осужденного за шпионаж Берга
Российские власти на территории Литвы передали представителям Норвегии осужденного за шпионаж Фруде Берга, сообщает агентство Reuters со ссылкой на офис главы норвежского правительства.
Энергетика
Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Политика
Участницу «Мисс Вселенная» от Украины не пустили в США
Представительнице Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" Анастасии Субботе отказали в получении американской визы.
Политика
Пресс-секретарь Зеленского: Коломойский не может выступать от имени Украины
Игорь Коломойский не является ни представителем правительства, ни членом команды президента Украины Владимира Зеленского и не может выступать от имени страны.
Транспорт
В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованных шин
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев выступил с предложением увеличить стоимость шипованных автомобильных шин, вместо того чтобы вводить ограничение скорости до 80 км/ч на всех дорогах зимой.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Общество
Жителей Сибири ждет резкое потепление после аномальных холодов
Жителей центрального Урала, Омской и Новосибирской областей ждет кратковременное потепление после аномальных морозов.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Политика
Сивохо предложил вернуть пенсии и дома жителям республик Донбасса
Советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо предложил вернуть пенсии жителям республик Донбасса и компенсировать гражданам утраченное жилье.
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Общество
В Карелии зафиксирована массовая гибель птиц
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
Политика
В Киеве грозятся отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Антон Кориневич, занимающий должность «представителя президента Украины в Крыму», пообещал, что Киев отреагирует на запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту через Керченский пролив на полуостров и обратно.
Политика
«Нафтогаз» ответил на слова Путина о срыве транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин в четверг сказал, что Москва готова к заключению нового соглашения по транзиту газа с Киевом, но есть риск прекращения поставок в Европу.
Шоу-бизнес
Джигарханяна экстренно госпитализировали
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Происшествия
В парке «Лосиный остров» зарезали женщину
Наука
Копья из Бородинского клада были изготовлены не в Древней Греции
Как оказалось, родиной серебряных копий, входящих в состав так называемого Бородинского клада, является совсем не Древняя Греция.
Транспорт
В Петербурге проезд подорожает на 10 рублей
С Нового года в Петербурге на 10 рублей вырастут цены на разовый проезд в общественном транспорте.
Футбол
РФС надеется получить от Adidas новую форму для национальной сборной
Российский футбольный союз (РФС) надеется получить от компании Adidas новую эксклюзивную форму для национальной сборной.
Шоу-бизнес
В Москве пропала актриса Мария Стерникова
В Москве пропала известная актриса театра и кино Мария Стерникова. Родственники просят всех, кто ее видел, срочно позвонить в Малый театр.
Политика
Украина открыла два КПП на границе с Крымом
Погранслужба Украины сегодня возобновляет работу двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом, сообщает РИА Новости.
Общество
Главным редактором «Новой газеты» стал Дмитрий Муратов
Главным редактором «Новой газеты» на ближайшие два года избран Дмитрий Муратов, говорится в сообщении издания.