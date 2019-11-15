Экономика

ТАССТАССРБК: ФАС предлагает РЖД отказаться от инвестиций в морские порты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила РЖД отказаться от инвестиций в строительство объектов в морских портах, чтобы сосредоточиться на выполнении долгосрочной программы развития до 2025 года.
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с чего всё началось

Глава ФАС предложил РЖД отказаться от морских портов в пользу БАМа

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) предлагает РЖД отказаться от инвестиций в морские порты и «другие неосновные виды деятельности, а также от проектов за горизонтом 2025 года», чтобы госмонополия могла сосредоточиться на реализации своей долгосрочной программы развития до 2025 года.
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Глава ФАС предложил РЖД отказаться от морских портов в пользу БАМа

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Появилось фото самолетов, столкнувшихся в аэропорту Шереметьево

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