Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) предлагает РЖД отказаться от инвестиций в морские порты и «другие неосновные виды деятельности, а также от проектов за горизонтом 2025 года», чтобы госмонополия могла сосредоточиться на реализации своей долгосрочной программы развития до 2025 года.

с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила РЖД отказаться от инвестиций в строительство объектов в морских портах, чтобы сосредоточиться на выполнении долгосрочной программы развития до 2025 года.

РБК: ФАС предлагает РЖД отказаться от инвестиций в морские порты

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