Федеральная налоговая служба в последнее время стала чаще проводить выездные проверки физлиц с иностранными счетами и активами, сообщает РБК со ссылкой на налоговых консультантов.

С чего всё началось ФНС активизировала выездные проверки владельцев иностранных активов В конце 2020 года налоговые органы назначили значительное количество выездных проверок физических лиц, что раньше было редкостью, узнал РБК, поговорив с несколькими налоговыми консультантами. Речь идет о владельцах счетов и активов за рубежом. РБК 11:21