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РИА Новости

РБК: ФНС активизировала выездные проверки владельцев иностранных активов

Федеральная налоговая служба в последнее время стала чаще проводить выездные проверки физлиц с иностранными счетами и активами, сообщает РБК со ссылкой на налоговых консультантов.В источнике
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ФНС активизировала выездные проверки владельцев иностранных активов

В конце 2020 года налоговые органы назначили значительное количество выездных проверок физических лиц, что раньше было редкостью, узнал РБК, поговорив с несколькими налоговыми консультантами. Речь идет о владельцах счетов и активов за рубежом.
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