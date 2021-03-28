Федеральная налоговая служба (ФНС) и Министерство финансов России собираются ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках, сообщает РБК со ссылкой на источники.

С чего всё началось ФНС предложила ужесточить контроль за продавцами на рынках Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минфин намерены ужесточить практику применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках, сообщил РБК источник, знакомый с планами службы. РБК 17:01