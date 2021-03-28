В НАСА сочли астероид Апофис безопасным для Земли на ближайшие сто лет

Ученые пересмотрели риски для Земли от сближения с астероидом Апофис и пришли к выводу, что по меньшей мере ближайшие 100 лет об этом небесном теле можно не беспокоиться.