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РИА Новости

РБК: ФНС предложила ужесточить контроль за продавцами на рынках

Федеральная налоговая служба (ФНС) и Министерство финансов России собираются ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках, сообщает РБК со ссылкой на источники.В источнике
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ФНС предложила ужесточить контроль за продавцами на рынках

Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минфин намерены ужесточить практику применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках, сообщил РБК источник, знакомый с планами службы.
РБК17:01

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Главные новости к утру 29 марта

Коммерсантъ00:01

РБК: ФНС и Минфин намерены ужесточить контроль за кассовой техникой на рынках

ТАСС20:51

В ФНС предлагают ужесточить контроль за продавцами на рынках

Московский Комсомолец17:38

ФНС предложила ужесточить порядок использования кассовых аппаратов на рынках

Forbes19:32

В России захотели ужесточить контроль за продавцами на рынках

Lenta.ru18:01

РБК: ФНС предложила ужесточить контроль за продавцами на рынках

РИА Новости19:43

ФНС предложила ужесточить контроль за продавцами на рынках

РБК17:01
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