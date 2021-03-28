Зарплатный вопрос. Алтайские врачи опасаются окончания пандемии коронавируса

По словам Константина Гатальского, год назад труд врачей стал нужен, но после эпидемии "все вернется на круги своя" Врач-кардиолог ковидного госпиталя на базе барнаульской горбольницы № 5 Константин Гатальский рассказал, чего ждут врачи после окончания пандемии.