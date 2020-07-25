Экономика
BFM.ruРБК: «Газпром» купил последнего крупного подрядчика на газовом рынке
Ни в «Газпроме», ни в компании Геннадия Тимченко сделку никак не комментируют. Прошлой осенью «Газпром» купил другого своего крупного подрядчика — компанию «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга за 75 млрд рублей.
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с чего всё началось
Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ). Об этом РБК рассказали два человека, близких к топ-менеджменту компании.РБК02:01
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Пять кораблей НАТО зашли в порт Одессы в рамках учений Sea Breeze, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание "Думская".
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Смольников перейдет из «Зенита» в «Краснодар»
Газета.Ru вчера в 23:50
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Талалаев покидает пост главного тренера ФК «Крылья Советов»
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Елена Кондулайнен была госпитализирована с подозрением на инсульт
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