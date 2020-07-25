Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ). Об этом РБК рассказали два человека, близких к топ-менеджменту компании.

с чего всё началось

Ни в «Газпроме», ни в компании Геннадия Тимченко сделку никак не комментируют. Прошлой осенью «Газпром» купил другого своего крупного подрядчика — компанию «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга за 75 млрд рублей.

Общество Мурашко заявил о добровольной вакцинации от коронавируса в России Ранее Михаил Мурашко заявил о планах вакцинировать от коронавируса не менее 1600 добровольцев на третьем этапе исследования вакцины. 160

Армия и оружие В ЛНР заявили об обстреле поселка со стороны Украины Украинские силовики в субботу открыли огонь по жилому району подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике поселка Золотое-5 в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. 6

Религия Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса». 2,2K

Армия и оружие США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия В заявлении говорилось, что оружие способно уничтожать спутники, которые находятся на низкой околоземной орбите (высота над поверхностью планеты 160–2000 км). Глава Космического командования ВВС Джон Реймонд заявил, что в связи с испытанием России ракет прямого перехвата угрозы для США и союзников «реальны, серьезны и возрастают». 583

Армия и оружие В порт Одессы зашли пять кораблей НАТО Пять кораблей НАТО зашли в порт Одессы в рамках учений Sea Breeze, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание "Думская". 86

Хоккей Самсонов не сыграет за «Вашингтон» в плей-офф, хоккеист травмировался Накануне матчей плей-офф заокеанской лиги НХЛ стало известно, что вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов (на фото) пропустит предстоящие матчи.

Единоборства Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru. 21

Общество Пентагон планирует раскрыть собранные данные об НЛО Группа по изучению неопознанных авиационных явлений (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force) должна будет «стандартизировать сбор и отчетность» о наблюдениях за НЛО. 8

Общество Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста. 59