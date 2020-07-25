Экономика

BFM.ruBFM.ruРБК: «Газпром» купил последнего крупного подрядчика на газовом рынке

Ни в «Газпроме», ни в компании Геннадия Тимченко сделку никак не комментируют. Прошлой осенью «Газпром» купил другого своего крупного подрядчика — компанию «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга за 75 млрд рублей.
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с чего всё началось

Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»

Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ). Об этом РБК рассказали два человека, близких к топ-менеджменту компании.
РБК02:01

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Бизнесмен Геннадий Тимченко, по сведениям РБК, продал компанию «Стройгазнефтемонтаж»

Эхо Москвы12:02

Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»

РБК02:01

РБК: «Газпром» выкупил долю в своем подрядчике «Стройтранснефтегазе»

ТАСС09:21

РБК: Тимченко с партнерами продал последнего из крупнейших подрядчиков «Газпрома»

Forbes08:34

Тимченко и партнёры продали «Стройтранснефтегаз»

News.ru07:20

РБК: структуры «Газпрома» купили у Тимченко «Стройтранснефтегаз»

Коммерсантъ02:55

РБК: «Газпром» купил последнего крупного подрядчика на газовом рынке

BFM.ru12:14
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Происшествия

Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье

RT на русском 08:47
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Общество

Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса

Россия следует курсу, по которому снятие всех ограничений запланировано на февраль, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Газета.Ru вчера в 11:13
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Политика

В МИД ответили на призыв Климкина сделать Крым проблемой для России

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на призыв бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина создать проблемы России из-за Крыма.
Lenta.ru 14:29
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Общество

Мурашко заявил о добровольной вакцинации от коронавируса в России

Ранее Михаил Мурашко заявил о планах вакцинировать от коронавируса не менее 1600 добровольцев на третьем этапе исследования вакцины.
Lenta.ru 14:33
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Армия и оружие

В ЛНР заявили об обстреле поселка со стороны Украины

Украинские силовики в субботу открыли огонь по жилому району подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике поселка Золотое-5 в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости 15:01
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Религия

Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 13:54
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Общество

В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными

Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 23 июля в 13:40
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Общество

Набиуллина надела брошь в виде буквы V на пресс-конференцию ЦБ

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина надела броши в виде буквы V и подковы на пресс-конференцию регулятора.
БИЗНЕС Online вчера в 09:28
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Армия и оружие

США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия

В заявлении говорилось, что оружие способно уничтожать спутники, которые находятся на низкой околоземной орбите (высота над поверхностью планеты 160–2000 км). Глава Космического командования ВВС Джон Реймонд заявил, что в связи с испытанием России ракет прямого перехвата угрозы для США и союзников «реальны, серьезны и возрастают».
РБК 23 июля в 15:47
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Армия и оружие

В порт Одессы зашли пять кораблей НАТО

Пять кораблей НАТО зашли в порт Одессы в рамках учений Sea Breeze, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание "Думская".
Российская газета 14:53
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Футбол

Смольников перейдет из «Зенита» в «Краснодар»

Газета.Ru вчера в 23:50
Хоккей

Самсонов не сыграет за «Вашингтон» в плей-офф, хоккеист травмировался

Накануне матчей плей-офф заокеанской лиги НХЛ стало известно, что вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов (на фото) пропустит предстоящие матчи.
Sport.ru 11:14
Общество

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
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Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 04:05
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Футбол

Талалаев покидает пост главного тренера ФК «Крылья Советов»

Андрей Талалаев покидает пост главного тренера самарского футбольного клуба «Крылья Советов».
BFM.ru 14:40
Происшествия

Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами

РБК 13:55
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Происшествия

В Курской области при крушении легкомоторного самолёта погиб пилот

В Курской области при крушении легкомоторного самолёта погиб пилот.
RT на русском 14:24
Наука

В США создали прибор мгновенного выявления коронавируса у человека

REGNUM 11:47
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Кино

Universal ведет переговоры об отправке Тома Круза в космос

Piter.tv вчера в 08:16
6
Общество

Пентагон планирует раскрыть собранные данные об НЛО

Группа по изучению неопознанных авиационных явлений (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force) должна будет «стандартизировать сбор и отчетность» о наблюдениях за НЛО.
Коммерсантъ 08:55
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Происшествия

В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка

ТАСС 13:47
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Общество

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
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Общество

Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге

Взгляд.ру 09:30
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Футбол

«Зенит» завоевал Кубок России по футболу, обыграв «Химки»

Единственный гол, благодаря которому "Зенит" стал обладателем Кубка России, был забит на 84-й минуте матча Артемом Дзюбой с пенальти.
Новые Известия 12:26
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Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен была госпитализирована с подозрением на инсульт

62-летняя Елена Кондулайнен была госпитализирована в медицинское учреждение с подозрением на инсульт.
Вокруг ТВ 06:18
58
Общество

В Португалии разработали деактивирующую коронавирус маску

Португальские учёные сообщили о разработке маски, которая способна деактивировать коронавирус.
RT на русском 13:31
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Шоу-бизнес

45-летний Константин Богомолов опубликовал архивную детскую фотографию

Вокруг ТВ 05:04
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Происшествия

В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову

"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новости 08:33
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Армия и оружие

Самусь предрек Украине провал при боевом столкновении с РФ в море

Михаил Самусь подчеркнул, что в военно-морской обороне Украины полный провал.
Политическая Экспертиза вчера в 12:58
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Геннадий Николаевич Тимченко
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный деятель. Владелец частной инвестиционной группы Volga Group, специализирующейся на инвестициях в энергетические, транспортные и инфраструктурные активы. Председатель Экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты. Председатель Российско-китайского делового совета.
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