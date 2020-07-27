Экономика

BFM.ruBFM.ruРБК: «Газпром» купил последнего крупного подрядчика на газовом рынке

Ни в «Газпроме», ни в компании Геннадия Тимченко сделку никак не комментируют. Прошлой осенью «Газпром» купил другого своего крупного подрядчика — компанию «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга за 75 млрд рублей.
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с чего всё началось

Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»

Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ). Об этом РБК рассказали два человека, близких к топ-менеджменту компании.
РБК25 июля в 02:01

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Бизнесмен Геннадий Тимченко, по сведениям РБК, продал компанию «Стройгазнефтемонтаж»

Эхо Москвы25 июля в 12:02

Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»

РБК25 июля в 02:01

РБК: «Газпром» выкупил долю в своем подрядчике «Стройтранснефтегазе»

ТАСС25 июля в 09:21

РБК: Тимченко с партнерами продал последнего из крупнейших подрядчиков «Газпрома»

Forbes25 июля в 08:34

Тимченко и партнёры продали «Стройтранснефтегаз»

News.ru25 июля в 07:20

РБК: структуры «Газпрома» купили у Тимченко «Стройтранснефтегаз»

Коммерсантъ25 июля в 02:55

РБК: «Газпром» купил последнего крупного подрядчика на газовом рынке

BFM.ru25 июля в 12:14
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Общество

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
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Политика

Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.
Интерфакс вчера в 22:44
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Авто

BMW представила ограниченную серию кроссовера X7

Недавно немецкая компания BMW представила спецверсию кроссовера BMW X7 — Dark Shadow Edition, которая получила уникальный дизайн и расширенный список оборудования.
32CARS.ru вчера в 08:02
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Здоровье

Столичная больница №24 возобновляет плановый прием пациентов

РИАМО 02:14
Здоровье

В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа

Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК вчера в 05:38
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Авто

Hyundai начал продажи кроссовера с «механикой» без педали сцепления

Motor 25 июля в 09:32
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Происшествия

Бывший заместитель мэра Якутска приговорен к четырем годам тюрьмы

REGNUM 02:16
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Энергетика

Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.
Известия вчера в 03:47
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Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 25 июля в 04:05
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Общество

Около 300 тыс. иностранцев получили гражданство России с начала года

За первые шесть месяцев текущего года около 300 тыс. иностранцев получили российское гражданство, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
Известия вчера в 19:55
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Здоровье

Названо в разы увеличивающее риск смерти при COVID-19 заболевание

Газета.Ru 01:32
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Происшествия

134 человека в Алтайском крае заболели коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 134 человек подтверждено инфицирование коронавирусом, еще 61 пациент — выздоровел, скончались 6 носителей COVID-19, в том числе пять от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com 01:45
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Армия и оружие

В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня

В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня. С понедельника 27 июля новые договоренности вступают в силу.
Piter.tv 00:44
Общество

Стивен Сигал хочет вести бизнес на «дальневосточном гектаре» в Бурятии

Стивен Сигал, ранее совершивший поездку в Бурятию, хочет развивать свой бизнес-проект в рамках программы "дальневосточного гектара", обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал, сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на самого актера.
РИА Новости 02:10
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Общество

Чемпионка Европы по фигурному катанию призвала привести Крым в порядок

Чемпионка Европы по фигурному катанию Александра Бойкова поделилась впечатлениями после поездки в Крым.
Lenta.ru вчера в 05:45
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Здоровье

В России возросла выявляемость случаев сахарного диабета

В 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета в России увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года.
RT на русском вчера в 23:00
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Армия и оружие

МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе

Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
BFM.ru 24 июля в 14:53
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Экономика

Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд

В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
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Происшествия

В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика

Причиной смерти трехлетнего мальчика Мусы в симферопольской Строгановке стало утопление.
Российская газета вчера в 12:22
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Происшествия

Два человека погибли при пожаре в Липецкой области

В Липецкой области сегодня, 27 июля, в 07:25 в дежурную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Грязинский район, село Двуречки, ул. Маяковского, 34.
ГТРК Липецк 02:19
Космос

Впервые получено изображение солнцеподобной звезды

Ученые сделали снимок солнцеподобной звезды в компании двух больших экзопланет, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на журнал Astrophysical Journal Letters.
TV BRICS 24 июля в 03:02
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Политика

Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу

Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.
REGNUM 01:07
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Спорт

Григорий Родченков объяснил, почему СССР бойкотировал ОИ-1984 в США

Григорий Родченков объяснил причину, по которой СССР решил бойкотировать ОИ-1984, проходившие на территории США.
Актуальные Новости вчера в 08:57
Политика

Партия Порошенко проведет акцию против перемирия в Донбассе

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» сообщила о намерении провести акцию против вступления в силу нового перемирия в Донассе.
Известия вчера в 19:32
Политика

Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске

Известия вчера в 20:23
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Общество

На карты россиян придет новое пособие до 6 000 руб. до 31 августа

Стоит отметить, что пособие получат не все семьи. Речь идет только о тех семьях, где один или оба родители лишились работы.
Лезги газет 01:37
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Общество

В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество

Отмечается, что связанные с налогами преступления, как правило, квалифицируются по статьям 198-199.2 УК.
Lenta.ru вчера в 21:57
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Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте поделилась редким снимком с Аллой Пугачевой

Отечественная исполнительница Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками редким снимком, где она позирует в компании Аллы Пугачевой.
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Франц Тост: С Квятом надо быть осторожнее, а то поставит синяк

Руководитель AlphaTauri Франц Тост высоко оценил физическую подготовку Даниила Квята и в шутку признал, что с российским гонщиком лучше не шутить, а то можно получить синяк.
Autosport.com.ru вчера в 10:23
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Глушаков предложил свои услуги «Динамо» и «Спартаку»

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Геннадий Николаевич Тимченко
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный деятель. Владелец частной инвестиционной группы Volga Group, специализирующейся на инвестициях в энергетические, транспортные и инфраструктурные активы. Председатель Экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты. Председатель Российско-китайского делового совета.
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