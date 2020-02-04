Общество

ИнтерфаксИнтерфаксБывший вице-премьер Голодец перейдет в Сбербанк

Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец перейдет в Сбербанк России, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. По данным издания, в банке Голодец будет курировать социальные и медицинские программы. РБК отмечает, что во вторник бывший вице-премьер была представлена коллективу Сбербанка.
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с чего всё началось

Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк

Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк. Об этом РБК сообщили источник в Сбербанке, источник, близкий к кредитной организации, и собеседник, знающий о кадровом назначении.
РБК12:37

Подробнее о событии

РБК: Голодец будет курировать социальные проекты Сбербанка

Коммерсантъ14:17

Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк

РБК12:37

Бывший вице-премьер Ольга Голодец, по некоторым данным, переходит на работу в Сбербанк

Эхо Москвы14:31

РБК: Ольга Голодец может перейти в Сбербанк

ТАСС13:25

Бывший вице-премьер Голодец перейдет в Сбербанк

Интерфакс13:08

РБК: Голодец перейдет на работу в Сбербанк

URA.Ru12:56

РБК: Голодец перейдет на работу в Сбербанк

РИА Новости14:13
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Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
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В Европе продажи обновленного Renault Megane стартуют летом 2020 года.
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Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

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