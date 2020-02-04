Общество

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Бывший вице-премьер Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники. Экс-зампред правительства будет курировать в кредитной организации социальные и медицинские программы.
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Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк

Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк. Об этом РБК сообщили источник в Сбербанке, источник, близкий к кредитной организации, и собеседник, знающий о кадровом назначении.
РБК12:37

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Бывшая вице-премьер Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк

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РБК: Голодец перейдет на работу в Сбербанк

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РБК: Голодец перейдет на работу в Сбербанк

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Бывший вице-премьер Голодец перейдет в Сбербанк

Интерфакс13:08

РБК: Голодец будет курировать социальные проекты Сбербанка

Коммерсантъ14:17

Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк

РБК12:37
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