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РБК: Google предупредила российских провайдеров об отключении серверов Google Global Cache

Компания Google уведомила нескольких российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки сервисов Google, в том числе контента YouTube.
РБК
По информации Галушко, уведомления получили несколько операторов связи, в том числе оренбургский провайдер «Радиосвязь» (работает под брендом «Фокус лайф»).
РБК
Оператор получил письмо от Google, в котором было написано, что отключение серверов произойдет «в связи с изменениями правовой практики», правда, пришло оно позже – сервера отключили еще 19 мая.
Readovka News
Источник РБК в одном из крупных интернет-провайдеров говорит, что банкротство российской «дочки» Google никак не связано с отключением кеширующих серверов.
РБК

Подробнее о событии

РБК: Google уведомила российских провайдеров об отключении от серверов Google Global Cache
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Google отключит в России часть ускоряющих загрузку контента серверов
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