Компания Google уведомила нескольких российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки сервисов Google, в том числе контента YouTube.
Аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин в беседе с агентством "Прайм" рассказал, что сложившаяся в страховании рисков ситуация может повлиять на зависимость России от санкционных ограничений Запада на энергоресурсы.
Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить о причинах смены меры пресечения с ареста на запрет определенных действий двум обвиняемым по делу о групповом изнасиловании 15-летней школьницы в Свердловской области.