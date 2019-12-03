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КоммерсантъКоммерсантъРБК: Греф предложил выдавать электронную подпись в крупнейших банках

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Глава Сбербанка Герман Греф направил вице-премьеру Максиму Акимову предложение о предоставлении права на выдачу усиленных квалифицированных электронных подписей (КЭП) юридическим лицам через крупнейшие банки, сообщает РБК.
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