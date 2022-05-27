Русская православная церковь (РПЦ) молится о сохранении единства с канонической Украинской церковью, но не получала от нее обращений, и в ситуации давления на УПЦ не может детально комментировать ее решения, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.