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РБК: КНР закрыла воздушное пространство для Boeing и Airbus российских авиакомпаний

Китай закрыл свое воздушное пространство для самолетов Boeing и Airbus некоторых российских авиакомпаний.
ТАСС
Другой логистический оператор, «Оптималог», сообщил, что получил информацию об отмене всех рейсов авиакомпаний «Авиастар Ту» и iFly из Китая.
РБК
Российские перевозчики, летающие в Китай, обновили информацию.
РБК
Евросоюз запретил российским самолетам использовать свое воздушное пространство, а также прекратил поставки в страну самолетов и запчастей к ним.
РБК

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