Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры с требованием взыскать 750 миллионов долларов с братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, находящихся под стражей по обвинению в создании преступного сообщества и хищениях на 11 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Ошеров.
Еще 17 греческих греческих кораблей могут быть задержаны в Персидском заливе, если Греция не отпустит задержанный нефтяной танкер под российским флагом и не заплатит компенсацию за причиненные убытки, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на иранские власти.
Русская православная церковь (РПЦ) молится о сохранении единства с канонической Украинской церковью, но не получала от нее обращений, и в ситуации давления на УПЦ не может детально комментировать ее решения, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Боевики "Правого сектора" (запрещен в РФ), не скрываясь, призывают в Великоновоселковском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) к геноциду русскоязычного населения и представителей греческой диаспоры.