Политика

Газета.RuГазета.RuРБК: Козак покинет правительство

Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Козак, отвечающий в кабинете министров экс-премьера Дмитрия Медведева за промышленность, топливно-энергетический комплекс и розничную торговлю, уйдет из правительства.
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Куратор ТЭК, промышленности и ретейла Дмитрий Козак покинет правительство

Козак может перейти в администрацию президента, сказал РБК бывший федеральный чиновник и источник в правительстве. РБК направил запросы представителю Козака и в пресс-службы Минэнерго и Минпромторга.
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