Экономика
КоммерсантъРБК: Козак поручил проверить сделки по утилизации вагонов
Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономики и ФАС проверить несколько сделок между РЖД и ООО "Транслом" на утилизацию вагонов общей стоимостью около 110 млн руб. Поручение датировано 27 декабря, о результатах проверки будет доложено до 10 февраля, сообщает РБК со ссылкой на поручение господина Козака.
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Общество
Эксперты: 81% кузбассовцев не устраивает их зарплата
81% работающих кузбассовцев не устраивает их зарплата. К такому выводу пришли эксперты HeadHunter после проведения очередного опроса.
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Экономика
На Украине задумали «порезать» газотранспортную систему на металлолом
Газотранспортную систему (ГТС) Украины придется «порезать» на металлолом, поскольку страна не нуждается в таком объеме мощностей, которые есть сейчас.
Армия и оружие
Пентагон признал, что Турция не поддается давлению по С-400
Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее заявлял, что в случае введения американских санкций из-за покупки Анкарой российских С-400, он может закрыть базу США Инджирлик.
Кино
Объявлен актёрский состав сериала Amazon «Властелин колец»
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Происшествия
РБК: бывший глава центра ядерной медицины задержан за создание ОПГ
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Происшествия
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Число пострадавших в результате взрыва на нефтехимическом заводе в каталонской провинции Таррагона увеличилось до восьми, сообщила в Twitter служба экстренной медицинской помощи.
Общество
Королева разрешила принцу Гарри и Меган Маркл начать новую жизнь
Круглосуточная охрана Гарри и Меган обходится британским налогоплательщикам в миллион фунтов стерлингов в год (около 80 миллионов рублей).
Футбол
В российском футболе стартовала судейская реформа
Сама по себе отставка Егорова никого не удивила - ее ждали еще в середине ноября, когда исполком РФС анонсировал судейскую реформу, а судейский комитет вместо Николая Левникова возглавил бизнесмен Ашот Хачатурянц.
Шоу-бизнес
Экс-муж Марии Порошиной через суд доказал, что он не отец ее сына
Политика
МИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД
В Москве прокомментировали решение стран "евротройки" запустить механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Здоровье
Ученые рассказали, какие вредные привычки мешают интимной жизни
Не стоит потакать своим вредным привычкам и вы сохраните активную сексуальную жизнь до глубокой старости.
Общество
Энергетики восстановили прерванное ранее электроснабжение Якутска
Сегодня, 15 января, в 5:26 специалисты Центральных электрических сетей восстановили электроснабжение части города Якутска, прерванное ранее в результате технологического нарушения на ПС «Южная» по временной схеме.
Хоккей
Малкин оформил дубль в победном матче «Питтсбурга» против «Миннесоты»
Хозяева площадки победили во встрече со счетом 7:3. В составе «пингвинов» Евгений Малкин стал автором дубля и сделал результативную передачу.
Шоу-бизнес
Олег Меньшиков признался, почему у него нет детей
Супруги долгое время откладывали момент появления на свет детей. Прошло немало лет, и иметь детей больше не позволяло здоровье.
Политика
Трамп осудил Apple за отказ разблокировать телефоны преступников
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Apple за то, что компания отказывается разблокировать телефоны преступников для содействия следствию.
Космос
На Венере нашли молодые лавовые потоки
Ученые обнаружили на Венере признаки активного вулканизма — анализ данных, собранных европейским зондом «Венера-Экспресс», показал, что на поверхности планеты есть лавовые потоки, возраст которых не превышает нескольких лет.
Армия и оружие
Израиль атаковал военный аэродром в сирийском Хомсе — SANA
Ракетный удар по военному аэродрому в провинции Хомс в Сирии наносили израильские ВВС, сообщает агентство SANA.
Экономика
Банки стали чаще отказывать россиянам в кредитах
Кредит недоверия: банки стали чаще отказывать россиянам в кредитах. В 2019 году более 60 процентов россиян не смогли получить заем.
Происшествия
Пассажирка поезда Симферополь — Москва выбросила из купе грудную дочь
Сотрудники полиции Новороссийска сняли с пассажирского поезда женщину, которая выбросила из купе свою грудную дочь.
Армия и оружие
Британские инспекторы посетят российский танковый полк
Инспекторы министерства обороны Великобритании посетят военный объект в Ростовской области с 14 по 16 января.
Общество
Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов
Введение института частных приставов улучшило бы исполнение судебных решений в коммерческом секторе, считает юрист, но для этого необходимо хорошо проработанное нормативно-правовое регулирование, контроль со стороны государства, четкое разграничение компетенций между государственной и частной системами исполнения.
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с женой
Фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров разместил в своем Instagram-аккаунте очередной стих.
Космос