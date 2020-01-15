Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРБК: Козак поручил проверить сделки по утилизации вагонов

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Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономики и ФАС проверить несколько сделок между РЖД и ООО "Транслом" по утилизации вагонов общей стоимостью около 110 млн руб. Поручение датировано 27 декабря, о результатах проверки будет доложено до 10 февраля, сообщает РБК со ссылкой на поручение господина Козака.
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