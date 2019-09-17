Вице-премьер Дмитрий Козак направил министру финансов и первому вице-премьеру Антону Силуанову замечания относительно законопроекта о защите и поощрении капиталовложений, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с содержанием письма.

РБК: Козак предупредил о коррупционных рисках законопроекта о СЗПК

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