Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРБК: Козак предупредил о коррупционных рисках законопроекта о СЗПК

Вице-премьер Дмитрий Козак направил министру финансов и первому вице-премьеру Антону Силуанову замечания относительно законопроекта о защите и поощрении капиталовложений, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с содержанием письма.
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