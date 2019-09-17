Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРБК: Козак предупредил о коррупционных рисках законопроекта о СЗПК

Вице-премьер Дмитрий Козак направил министру финансов и первому вице-премьеру Антону Силуанову замечания относительно законопроекта о защите и поощрении капиталовложений, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с содержанием письма.
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Козак заявил о коррупционных рисках законопроекта для «списка Белоусова»

Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий промышленность, направил первому вице-премьеру и главе Минфина Антону Силуанову замечания относительно законопроекта о защите и поощрении капиталовложений, рассказали РБК два источника, знакомые с их содержанием.
РБК02:16

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Козак заявил о коррупционных рисках законопроекта для «списка Белоусова»

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РБК: Козак предупредил о коррупционных рисках законопроекта о СЗПК

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BFM.ru07:03

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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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