Политика

Газета.RuГазета.RuРБК: Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в апреле. В Кремле рассматривают несколько возможных дат, одной из наиболее вероятных является 12 апреля. Срок проведения голосования напрямую связан с рабочей группой, которая занимается рассмотрением поправок.
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Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в воскресенье, 12 апреля. Это наиболее вероятная дата, которая обсуждается в Кремле, рассказали три близких к администрации президента источника РБК. Есть также второй вариант — 26 апреля, говорят два собеседника.
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