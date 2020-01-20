Политика
Газета.RuРБК: Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в апреле. В Кремле рассматривают несколько возможных дат, одной из наиболее вероятных является 12 апреля. Срок проведения голосования напрямую связан с рабочей группой, которая занимается рассмотрением поправок.
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с чего всё началось
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в воскресенье, 12 апреля. Это наиболее вероятная дата, которая обсуждается в Кремле, рассказали три близких к администрации президента источника РБК. Есть также второй вариант — 26 апреля, говорят два собеседника.РБК00:30
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