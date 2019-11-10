Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко подвел итоги выполнения KPI внутриполитическими блоками регионов и Кремля, рассказали РБК четыре участника семинара. Общие для внутриполитического блока администрации президента и регионов KPI были введены в феврале, сообщал РБК.

с чего всё началось

Кремль подвел итоги выполнения KPI, в том числе, по доверию главам регионов. В пятерку аутсайдеров по уровню доверия губернаторам вошли Архангельская, Еврейская автономная, Иркутская области, Республика Коми и Красноярский край, рассказали источники РБК.

РБК: Кремль назвал лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по уровню доверия

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