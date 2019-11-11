Политика

Газета.RuГазета.RuРБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

Как стало известно, лидерами по уровню доверия оказались Крым, Чечня, а также Брянская и Липецкая области. Также регионами с минимальным уровнем доверия оказались Хабаровский край и Архангельская область.
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с чего всё началось

Кремль выявил лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по доверию граждан

В пятерку лидеров по уровню доверия президенту вошли Крым, Чечня, Брянская, Липецкая области, в пятерку аутсайдеров — Хабаровский край и Архангельская область, сказали два участника семинара РБК.
РБК11:12

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РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

Газета.Ru15:59

В Кремле составили рейтинг губернаторов по доверию граждан

Дождь15:31

Администрация президента оценила эффективность «политических» вице-губернаторов

Ведомости14:38

Региональным руководителям напомнили об ответственности за рейтинги Владимира Путина

Коммерсантъ15:04

СМИ: Кремль составил рейтинг регионов по доверию граждан

Московский Комсомолец12:19

Кремль назвал регионы, в которых Путину доверяют больше всего

URA.Ru12:05

Кремль выявил лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по доверию граждан

РБК11:12
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Происшествия

В Петербурге продолжили поиск останков предполагаемой жертвы Соколова

RT на русском 04:06
Происшествия

Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату

Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.
Газета.Ru 20:00
Происшествия

В Екатеринбурге строители спасли провалившуюся под лед собаку

Строители, работавшие в ночь на воскресенье на территории Шарташского парка в Екатеринбурге, при помощи экскаватора спасли собаку, которая провалилась под лед, сообщил РИА Новости инспектор парка Артур Хвостов.
РИА Новости 03:02
Политика

Россия останется в Договоре по открытому небу при выходе США

Опрошенные «Известиями» эксперты сошлись во мнении, что с выходом США сам договор не развалится: в нем по-прежнему будут участвовать 33 страны.
Известия 18:29
Политика

В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
RT на русском 12:13
Армия и оружие

Пушилин: ДНР ответит на ввод украинской полиции в Петровское

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР ответит симметрично на введение в Петровское подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев.
Страна Советов on-line 08 ноября в 10:30
Гаджеты

На калькуляторе запустили Windows 10

ToDay News Ufa вчера в 14:32
Армия и оружие

Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну

8 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы.
ТАСС вчера в 02:19
Шоу-бизнес

Сын Валерии назвал отца Александра Шульгина тираном и извергом

Старший сын Шульгина Артемий не согласен с характеристиками, которые бывшая невеста дает его отцу.
Телеканал 360° 14:22
Наука

Комнатные растения оказались не способны очищать воздух в квартирах

Ugpressa.ru вчера в 00:04
Театры

Спектакль кукол по мотивам «Чиполлино» запретили к показу в Москве

Спектакль Московского Лианозовского театра «Чиполлино» запретили к показу на фестивале любительских театров в столице.
Псковское агентство информации вчера в 06:39
Армия и оружие

В США рассказали о «худшем кошмаре» для России

Журнал The National Interest назвал возможное начало продажи США союзникам атомных подводных лодок "худшим кошмаром" для России и Китая.
РИА Новости 17:02
Космос

Женщины впервые посетили открытый космос без мужчин

UfacityNews.ru 08 ноября в 07:03
Здоровье

Какие проблемы поможет решить употребление яиц и капусты

Употребление яиц и капусты может облегчить течение некоторых заболеваний. Специалисты назвали симптомы, которые могут быть сигналами недуга.
ToDay News Ufa 08 ноября в 08:30
Политика

Президент Боливии Моралес заявил об отставке

Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку, сообщило издание Pagina7 со ссылкой на его выступление.
Коммерсантъ 16:29
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости 07:43
Кино

«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории

На создание фильма было потрачено 62,5 млн. долларов. Сборы уже более чем в 15 раз превысили бюджет, потраченный на производство.
ToDay News Ufa вчера в 14:57
Политика

Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2".
РИА Новости 15:00
Футбол

Николай НАУМОВ: У меня были готовы документы в Лозанну. «Зениту» обязательно засчитали бы техническое поражение

Во второй части интервью «Спорт уик-энду» экс-президент «Локомотива» рассказал, почему руководство РЖД запретило ему обращаться в Спортивный арбитражный суд, кто может стать преемником Юрия Семина, а также сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Арсенал» - «Зенит».
Спорт уик-энд вчера в 18:33
Армия и оружие

Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России

Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России.
РБК 20:03
Наука

Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку

Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Российская газета 04:42
Футбол

«Ливерпуль» упрочил лидерство в АПЛ, обыграв «Манчестер Сити»

Игра состоялась в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Победу одержали хозяева поля 3:1. Счет на 6-й минуте открыли футболисты «Ливерпуля».
NewInform 14:12
Политика

Внеочередные парламентские выборы пройдут в Испании

В Испании в воскресенье пройдут внеочередные парламентские выборы, которые призваны вывести страну из политического кризиса.
Интерфакс вчера в 21:45
Здоровье

За здоровьем в карман: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице

Дополнительные расходы во время своего последнего лечения в стационаре в течение года пришлось понести 30,1% российских граждан.
Известия 16:01
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza стал бестселлером

Компания Suzuki подвела итоги продаж за октябрь текущего года. Абсолютным бестселлером марки вновь стал компактный Vitara Brezza.
Новые автомобили вчера в 22:17
Происшествия

Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре с сестрой

Газета.Ru 09:27
Происшествия

Бывшего главу полиции чеченского города Аргун избили около бара в Москве

Собеседник 08:16
Футбол

«Зенит» победил «Арсенал» в Туле

Московский Комсомолец 07:56
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в Оренбургской области

RT на русском 19:57
Политика

Глава МИД Польши рассказал о задержании националиста Мазура

Решение о дальнейшей судьбе задержанного украинского националиста Игоря Мазура будет принято "в соответствии с международным правом", заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Газета.Ru 07:33
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