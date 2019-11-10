Политика

Газета.RuГазета.RuРБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

Как стало известно, лидерами по уровню доверия оказались Крым, Чечня, а также Брянская и Липецкая области. Также регионами с минимальным уровнем доверия оказались Хабаровский край и Архангельская область.
Читать в источнике
Комментировать155
с чего всё началось

Кремль выявил лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по доверию граждан

В пятерку лидеров по уровню доверия президенту вошли Крым, Чечня, Брянская, Липецкая области, в пятерку аутсайдеров — Хабаровский край и Архангельская область, сказали два участника семинара РБК.
РБК11:12

Подробнее о событии

РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

Газета.Ru15:59

Кремль назвал регионы, в которых Путину доверяют больше всего

URA.Ru12:05

Администрация президента оценила эффективность «политических» вице-губернаторов

Ведомости14:38

Региональным руководителям напомнили об ответственности за рейтинги Владимира Путина

Коммерсантъ15:04

СМИ: Кремль составил рейтинг регионов по доверию граждан

Московский Комсомолец12:19

В Кремле составили рейтинг губернаторов по доверию граждан

Дождь15:31

Кремль выявил лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по доверию граждан

РБК11:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:14, Ашберн
Футбол

Тренер «Оренбурга» назвал судейство в матче с «Уфой» неадекватным

Главный тренер футбольного клуба «Оренбург» Владимир Федотов раскритиковал работу судей в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы» (0:0).
News.ru 06:51
Политика

Президент Боливии объявил об отставке

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку после того, как военные страны призвали его оставить пост.
Газета.Ru 16:15
Футбол

Алан Дзагоев рассказал о волнении при выходе на поле в матче с «Сочи»

В матче 16-го тура РПЛ с «Сочи» Дзагоев вышел на замену на 85-й минуте. Алан впервые почти за год принял участие в матче.
Bookmaker-ratings.ru 16:03
Футбол

Футболист сбил с ног тренера и спровоцировал массовую драку

Metaratings 16:22
Шоу-бизнес

Ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова госпитализирована на Сейшелах

Врачи пытаются стабилизировать состояние ведущей «Дома-2». Ефременкова сильно переживала из-за отъезда Мондезира.
Актуальные Новости вчера в 09:19
Транспорт

За двое суток продано более 10 тысяч билетов на поезда в Крым

Продается в среднем три билета в минуту. Напомним, за первые сутки продали более пяти тысяч билетов.
Севастополь.ру 10:09
Общество

Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl

Коммерсантъ вчера в 16:04
Происшествия

Доцент Соколов признал вину в убийстве студентки

Александр Почуев, адвокат подозреваемого в убийстве аспирантки СПбГУ Олега Соколова, рассказал о признательных показаниях своего подзащитного.
РИА Новости 11:15
Космос

НАСА испытывает покрытие для отталкивания лунной пыли

AstroNews.ru вчера в 10:08
Происшествия

Московский поджигатель получил пожизненный срок

Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению 32-летнего Виктора Бондаренко за поджог квартиры на востоке столицы в прошлом году.
Вести.Ru 13:22
Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ

Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, находится в шоковом состоянии.
РБК 17:03
Политика

Галкин жестко высмеял Путина и Собчак

Недавнее выступление Галкина опубликовали в Youtube – на нем Максим Галкин довольно неожиданно затронул политическую тему, где высмеял российскую власть и, в частности, лично президента России Владимира Путина.
Век 08 ноября в 08:43
Авто

В Mercedes-Benz подтвердили появление электрического G-Class

Известно, что в гараже голливудского актера уже имеется полностью электрический G-Class, сделанный по специальному заказу.
Motor 08 ноября в 03:57
Футбол

Гвардиола: «Можем гордиться игрой против сильнейшей команды Европы»

Евро-футбол.ру 15:00
Армия и оружие

Министр обороны Украины сообщил о ходе разведения сил у Петровского

Ранее украинские силовики сообщали, что разведение сил и средств в районе Петровского будет проходить в течение трех дней вплоть до 12 ноября.
Вечерняя Москва 14:32
Кино

Мультфильм «Семейка Аддамс» вновь возглавил российский прокат в выходные

Мультфильм "Семейка Аддамс" (The Addams Family) вновь стал лидером российского проката, собрав 157,5 млн рублей за минувшие четыре дня.
ТАСС 16:54
Общество

Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова

Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.
РБК 15:42
Кино

«Синема 5» в Оренбурге приглашает посмотреть фильм «Доктор Сон»

56orb.ru 08 ноября в 11:10
Политика

Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у России

Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что украинские власти приняли политическое решение отказаться от закупок электроэнергии у России.
РИА Новости 15:21
Футбол

Хед-трик Месси помог «Барселоне» победить «Сельту»

Спорт день за днем вчера в 17:14
Авто

Volkswagen Touareg получил в России новый двигатель

Топовая версия Volkswagen Touareg с 3 40-сильным двигателем обойдется в 5 049 000 рублей, что на 250 тыс. дороже, чем аналогичная стоит аналогичная комплектация с турбодизелем мощностью 249 л.с.
5 колесо 08 ноября в 05:11
Кино

«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории

На создание фильма было потрачено 62,5 млн. долларов. Сборы уже более чем в 15 раз превысили бюджет, потраченный на производство.
ToDay News Ufa вчера в 14:57
Происшествия

В результате ДТП в Курской области пострадали восемь человек

В результате столкновения микроавтобуса и внедорожника в Курской области один человек погиб и ещё восемь пострадали.
RT на русском 11:56
Общество

Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню

Газета.Ru 13:30
Кино

Шесть российских фильмов стали претендентами на «Золотой глобус»

Мойка78 08 ноября в 21:43
Технологии

В США начали производить водку из воды и воздуха

В США уже продается новая водка из воды и воздуха. Она ничем не отличается от традиционной.
ToDay News Ufa вчера в 02:02
Футбол

Дибала затмил Роналду и принёс «Ювентусу» победу над «Миланом»

Евро-футбол.ру 16:40
Общество

Пахмутова ответила Путину на слова о награждении орденом

В конце речи президент России сказал, что подписал указ о вручении Пахмутовой ордена Андрея Первозванного.
РБК 13:50
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой

Актриса театра и кино Настасья Самбурская предстала перед поклонниками в новом образе.
Дни24 09:54
Футбол

Матч «Шахтер» – «Динамо» прерывался из-за расизма со стороны фанатов

РИА Новости 11:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное