Политика
Газета.RuРБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
Как стало известно, лидерами по уровню доверия оказались Крым, Чечня, а также Брянская и Липецкая области. Также регионами с минимальным уровнем доверия оказались Хабаровский край и Архангельская область.
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с чего всё началось
В пятерку лидеров по уровню доверия президенту вошли Крым, Чечня, Брянская, Липецкая области, в пятерку аутсайдеров — Хабаровский край и Архангельская область, сказали два участника семинара РБК.РБКвчера в 11:12
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