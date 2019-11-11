Политика

Газета.RuГазета.RuРБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

Как стало известно, лидерами по уровню доверия оказались Крым, Чечня, а также Брянская и Липецкая области. Также регионами с минимальным уровнем доверия оказались Хабаровский край и Архангельская область.
Читать в источнике
Комментировать257
с чего всё началось

Кремль выявил лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по доверию граждан

В пятерку лидеров по уровню доверия президенту вошли Крым, Чечня, Брянская, Липецкая области, в пятерку аутсайдеров — Хабаровский край и Архангельская область, сказали два участника семинара РБК.
РБКвчера в 11:12

Подробнее о событии

Чечня и Ингушетия вышли в лидеры по доверию президенту и главе региона

Московский Комсомолецвчера в 23:53

Кремль выявил лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по доверию граждан

РБКвчера в 11:12

РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

Газета.Ruвчера в 15:59

Администрация президента оценила эффективность «политических» вице-губернаторов

Ведомостивчера в 14:38

Региональным руководителям напомнили об ответственности за рейтинги Владимира Путина

Коммерсантъвчера в 15:04

Кремль назвал регионы, в которых Путину доверяют больше всего

URA.Ruвчера в 12:05

В Кремле напомнили главам регионов, что они должны стремиться к позитивной динамике рейтинга президента

Эхо Москвывчера в 20:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:53, Вашингтон
Политика

Россия не намерена выходить из Договора по открытому небу вслед за США

Россия не станет выходить из Договора по открытому небу в случае, если такое решение будет принято в США.
РИА Новости вчера в 20:58
ЖКХ

В Бийске ввели режим ЧС из-за мусора

В алтайском городе Бийск ввели режим ЧС из-за мусора. Об этом агентству «Интерфакс» рассказали в мэрии города.
Авторадио вчера в 23:55
Происшествия

Полиция в Гонконге применила против демонстрантов слезоточивый газ

RT на русском вчера в 10:29
Гаджеты

Пассивный кулер MonsterLabo The Heart весит три килограмма

3DNews 09 ноября в 04:45
Наука

Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака

Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.
Новости Рязани 09 ноября в 09:56
Политика

Горбачев ответил на обвинение в «сдаче» Восточной Европы

Экс-президент СССР Михаил Горбачев в интервью газете Figaro ответил на обвинения в том, что он "сдал Восточную Европу".
РИА Новости вчера в 18:13
Происшествия

Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку

Следствие считает, что специалисты могут обнаружить в воде пакет, мешок и баул, которые Олег Соколов выкинул в реку.
Piter.tv вчера в 22:50
Кино

На «Золотой глобус» претендуют сразу шесть российских фильмов

Росбалт 09 ноября в 00:00
Политика

Президент Боливии подал в отставку

Президент Боливии Эво Моралес заявил о том, что покидает свой пост. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.
REGNUM вчера в 22:55
Политика

Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».
РБК вчера в 14:04
Армия и оружие

На Украине отменят призыв в армию

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную.
Газета.Ru вчера в 14:38
Общество

На Россию идут 40-градусные морозы

На смену несвойственно теплой для ноября погоды в регионы России придет резкое похолодание.
URA.Ru вчера в 22:55
Футбол

Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма

Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском вчера в 14:47
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости вчера в 07:43
Происшествия

В Новосибирской области обнаружили тела пропавших охотников

Спасатели нашли тела двоих охотников, которые пропали на озере Убинское в Новосибирской области, и передали их полиции.
Известия вчера в 23:48
Технологии

В США научились делать водку из воды и воздуха

Профиль 08 ноября в 12:42
Общество

Леонида Якубовича прооперировали в Москве

В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 02:14
Общество

«Ростелеком» не подтвердил сбой в работе в Сибири и на Дальнем Востоке

«Ростелеком» не зафиксировал никаких сбоев в работе сети, прокомментировал РБК представитель компании сообщения о неполадках в Сибири и на Дальнем Востоке.
Коммерсантъ вчера в 12:07
Шоу-бизнес

Юлию Ефременкову госпитализировали на Сейшелах

Ситуация осложнилась еще и тем, что возлюбленный 32-летней Юлия Ефременковой Мондезир, с которым она познакомилась на съемках телепроекта «ДОМ-2», в срочном порядке улетел по делам.
StarHit.ru 09 ноября в 07:00
Общество

«Почта России» сократит сроки доставки посылок

"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
РИА Новости вчера в 23:19
Наука

В РАН рассказали о реакции иностранных коллег на дело ФИАНа

В чем абсурдность предъявленных обвинений и какой урон уже нанесло дело ФИАН отечественной науке, рассказал член-корреспондент РАН, замдиректора Института прикладной физики, лауреат Государственной премии Российской Федерации Ефим Хазанов.
Газета.Ru 00:40
Политика

Мазур впервые отреагировал на свое задержание в Польше по запросу РФ

Заместитель командира УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — "Газета.Ru") Игорь Мазур, которого ранее задержали в Польше, впервые дал комментарий после инцидента и рассказал, почему его задержали.
Газета.Ru вчера в 21:38
Здоровье

В Магадане впервые прооперировали пациента с ишемическим инсультом

Новую методику эндоваскулярного лечения острого ишемического инсульта впервые применили специалисты рентгенохирургического отделения Магаданской областной больницы.
MagadanMedia.ru вчера в 23:15
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Экономика

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.
РБК вчера в 22:02
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в оренбургском поселке

Интерфакс вчера в 21:54
Шоу-бизнес

Разин рассказал, что Заворотнюк идёт на поправку

Продюсер Андрей Разин заявил, что Анастасия Заворотнюк стала чувствовать себя лучше.
Аргументы недели 09 ноября в 23:19
Политика

Американские СМИ назвали «худший кошмар» для Китая и России

Журнал The National Interest назвал возможное начало продажи США союзникам атомных подводных лодок "худшим кошмаром" для России и Китая.
РИА Новости вчера в 17:02
Общество

Скончался Павел Пичугин, известный как «Паша Фейсконтроль»

Радио Маяк вчера в 08:06
Политика

Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России

Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском вчера в 18:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное