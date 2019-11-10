Политика
Газета.RuРБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В ходе семинара первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко подвел итоги выполнения KPI региональными властями. Как стало известно, лидерами по уровню доверия оказались Крым, Чечня, а также Брянская и Липецкая области.
Читать в источнике
Оценить220
с чего всё началось
В пятерку лидеров по уровню доверия президенту вошли Крым, Чечня, Брянская, Липецкая области, в пятерку аутсайдеров — Хабаровский край и Архангельская область, сказали два участника семинара РБК.РБКвчера в 11:12
Подробнее о событии
Показать все источники
РБК: Кремль назвал лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по уровню доверия
Коммерсантъвчера в 13:44
Администрация президента оценила эффективность «политических» вице-губернаторов
Ведомостивчера в 14:38
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:00, Ашберн
Общество
Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Общество
Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе
Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Происшествия
Падение женщины с детьми из окна в Москве признали убийством
Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство» по факту падения женщины с двумя малолетними детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы.
Политика
Песков назвал переговоры Лукашенко в Вене и Риге нормальной практикой
Ранее сообщалось, что Лукашенко 11-12 ноября впервые с мая 2016 года посетит с визитом страну Евросоюза, это будет Австрия.
Авто
Автомобили дорожают в России при падении спроса
Автопроизводители продолжают увеличивать цены в России даже в условиях общего падения спроса на новые автомобили.
Политика
Даты встречи в нормандском формате пока нет, заявил Песков
Даты проведения саммита в нормандском формате по-прежнему неизвестны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
Кремль назвал убийство студентки в Петербурге актом безумия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будут ли наказаны руководство СПбГУ и полиция, своевременно не отреагировавшие на жалобы в адрес доцента вуза Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Политика
Путин заявил о необходимости обеспечить прозрачность закупок техники
Президент России Владимир Путин заявил, что расходование бюджетных средств на закупку техники и оборудования в рамках национальных проектов должно быть прозрачным.
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый двигатель
По имеющимся данным, на Заволжском моторном заводе приступят к выпуску нового силового агрегата для российского внедорожника УАЗ «Патриот».
Общество
Футболист Денис Глушаков подал в суд на бывшую жену
Футболист Денис Глушаков, выступающий за грозненский «Ахмат», подал в Никулинский суд иск против своей бывшей жены Дарьи.
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
Шоу-бизнес
Мария Шукшина тайно женила сына
Сын Марии Шукшиной хочет отнять ребенка у бывшей невесты.
Политика
Зеленский пообещал доработать закон о рынке земли
Вопрос о продаже земли иностранцам будет решаться на референдуме, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщил 11 ноября телеканал 112.ua.
Футбол
Луис Энрике может возглавить «Арсенал»
Бывший наставник "Барселоны" и сборной Испании Луис Энрике может продолжить карьеру в Англии.
Политика
Юморист Максим Галкин смеется над политикой России и Путиным
Стоит напомнить, что Максим Галкин ведет несколько шоу на федеральном канале.
Армия и оружие
В Минобороны Украины заявили о готовности защититься от РФ
Украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявил о готовности страны "самостоятельно защититься от России в случае нападения".
Общество
Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин наградил композитора и народную артистку СССР Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного.
Политика
Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
Один из основателей неправительственной организации "Белые каски" британец Джеймс Ле Мезюрье обнаружен мертвым близ его дома в Стамбуле, пишет в понедельник газета The Independent со ссылкой на неназванные источники.
Шоу-бизнес
Сын Валерии назвал отца Александра Шульгина тираном и извергом
Старший сын Шульгина Артемий не согласен с характеристиками, которые бывшая невеста дает его отцу.
Авто
Вариатор получат даже базовые версии Lada Vesta
Как пояснил ведущий программы — Стас Березий, в отличие от модели Xray, вариатор на Vesta будет устанавливаться не только на топовой версии, но и на базовой комплектации.
Политика
Песков назвал сумму похищенных при строительстве Восточного средств
На строительство космодрома Восточный был выделен 91 млрд рублей, похищено 11 млрд рублей, из которых удалось вернуть государству только 3,5 млрд рублей.
Происшествия
В Бурятии найден мёртвым контрактник
Здоровье
Ученые выяснили, что Kratom может вызвать повреждение печени
Ученые под предводительством доктора Виктора Наварро изучили 404 случая повреждений печени, к которым привело использование пищевых добавок.
Политика
Песков рассказал, как Путин защищается от вирусов
Президент Владимир Путин выполняет превентивные процедуры, чтобы заранее максимально застраховаться от каких-то вирусов или иных заболеваний, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Космос
Тысячи звезд: как будет выглядеть космический отель
190-метровый «бублик» Von Braun Space Station будет состоять из 24 полунезависимых модулей.
Происшествия
Водолазы продолжают искать в Мойке останки убитой аспирантки СПбГУ
Кино
Американские зрители выбрали лучший фильм и актеров года
Блокбастер «Мстители: Финал» удостоен премии People’s Choice Awards, присуждаемой по итогам зрительского голосования, в категории «лучший фильм года», сообщает THR.
Политика
Кремль заявил об отсутствии запроса на убежище от Моралеса
В Кремль не поступало просьб об убежище от ушедшего в отставку президента Боливии Эво Моралеса.
Общество
Nord Stream 2 AG начал арбитраж против Евросоюза
Компания — оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG начала арбитраж против Евросоюза из-за несоответствия поправок к газовой директиве Энергетической хартии.
Интернет
YouTube угрожает удалить «коммерчески невыгодные» аккаунты
"YouTube может заблокировать доступ, или доступ посредством вашего Google-аккаунта ко всему сервису или его частям, если сочтет, что предоставление вам доступа к сервису более не имеет коммерческого смысла", — следует из новых правил пользования видеохостингом.