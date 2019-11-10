Политика

Газета.RuГазета.RuРБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

В ходе семинара первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко подвел итоги выполнения KPI региональными властями. Как стало известно, лидерами по уровню доверия оказались Крым, Чечня, а также Брянская и Липецкая области.
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с чего всё началось

Кремль выявил лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по доверию граждан

В пятерку лидеров по уровню доверия президенту вошли Крым, Чечня, Брянская, Липецкая области, в пятерку аутсайдеров — Хабаровский край и Архангельская область, сказали два участника семинара РБК.
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Тульская область перевыполнила кремлевские KPI

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РБК: Кремль назвал лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по уровню доверия

Коммерсантъвчера в 13:44

Руководители Чечни, Тульской и Курской областей стали лидерами среди губернаторов по уровню доверия населения

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URA.Ruвчера в 12:05

Кремль выявил лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по доверию граждан

РБКвчера в 11:12
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