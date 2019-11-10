В пятерку лидеров по уровню доверия президенту вошли Крым, Чечня, Брянская, Липецкая области, в пятерку аутсайдеров — Хабаровский край и Архангельская область, сказали два участника семинара РБК.

с чего всё началось

В ходе семинара первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко подвел итоги выполнения KPI региональными властями. Как стало известно, лидерами по уровню доверия оказались Крым, Чечня, а также Брянская и Липецкая области.

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