Политика
Газета.RuРБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В ходе семинара первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко подвел итоги выполнения KPI региональными властями. Как стало известно, лидерами по уровню доверия оказались Крым, Чечня, а также Брянская и Липецкая области.
Читать в источнике
Оценить204
с чего всё началось
В пятерку лидеров по уровню доверия президенту вошли Крым, Чечня, Брянская, Липецкая области, в пятерку аутсайдеров — Хабаровский край и Архангельская область, сказали два участника семинара РБК.РБКвчера в 11:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Региональным руководителям напомнили об ответственности за рейтинги Владимира Путина
Коммерсантъвчера в 15:04
Администрация президента оценила эффективность «политических» вице-губернаторов
Ведомостивчера в 14:38
Чечня и Ингушетия вышли в лидеры по доверию президенту и главе региона
Московский Комсомолецвчера в 23:53
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:23, Вашингтон
Политика
США отказались от вечной военной помощи Украине
США не намерены помогать Украине в плане поставок летальных вооружений вечно.
БИЗНЕС Online вчера в 13:56
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Курской области погиб один человек
"В результате ДТП пассажир Great Wall Hover погиб на месте, два человека из внедорожника и 11 пассажиров [микроавтобуса] Peugeot доставлены в лечебное учреждение", - сказали в пресс-службе правления МВД по региону.
ТАСС вчера в 12:15
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Lenta.ru вчера в 21:23
Футбол
Аршавин – Жиркову: «Я уж думал, что ты десять раз умер»
Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин, ныне являющийся экспертом на «Матч ТВ», дал понять, что впечатлен игрой защитника петербургской команды Юрия Жиркова.
Бомбардир.ру вчера в 14:27
Общество
Жители Татарстана смогут увидеть крайне редкое астрономическое явление
Сегодня, 11 ноября, жители Татарстана смогут наблюдать редкое астрономическое явление – транзит Меркурия.
ProKazan.ru вчера в 23:42
Политика
Асад назвал причины отправки российских военных в Сирию
Россия отправляет в Сирию своих военных, чтобы защитить собственный народ, поскольку ареной для терроризма является весь мир.
РБК 01:59
Экономика
«Bitcoin опередит золото». Когда монета будет стоить $500 000
Предприниматель добавил, что с момента появления актива прошло только два халвинга, в ближайшие 10 лет их будет три, а уже к следующему году ежедневный объем эмиссии криптовалюты составит около 255 BTC, годовая инфляция — менее 0,5%. Ли считает, что главная цифровая монета дефицитнее золота.
РБК 02:14
Финансы
Курс доллара вырос до 63,93 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13 копеек и составил 63,93 рубля.
ТАСС 02:04
Кино
Джеймс Ганн наконец-то прокомментировал смерть Гаморы в «Мстителях: Финал»
«Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал» оставили у поклонников горький осадок из-за расставания с некоторыми из любимых героев вселенной Marvel.
Киноафиша России 08 ноября в 01:21
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату
Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 20:00
Общество
Россия попала в десятку самых пьющих стран мира
Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Lenta.ru 00:53
Происшествия
Екатеринбуржцев напугало висящее на мосту «человеческое тело»
Российская газета 01:39
Культура
Шнуров не исключил замену солиста группы «Ленинград»
Аргументы и Факты 01:30
Здоровье
Возможной причиной заболевания от вейпов назвали ацетат витамина Е
Пробы показали, что в них содержится ацетат витамина Е. Специалисты считают, что именно он спровоцировал болезни у курильщиков электронных сигарет.
ToDay News Ufa 09 ноября в 02:48
Футбол
«Спартак» в большинстве обыграл «Крылья Советов»
Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.
LiveSport.ru 09 ноября в 12:56
Футбол
Роналду второй раз подряд был заменен по ходу матча
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду второй раз в нынешнем сезоне подряд был заменен по ходу матча.
Газета.Ru вчера в 18:14
Футбол
Неймар поддержал подвергнувшихся расизму игроков «Шахтера»
Матч 14-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" по футболу был прерван из-за расистского скандала.
Газета.Ru 02:13
Шоу-бизнес
Актриса Настя Задорожная выходит замуж
Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.
МИР 24 09 ноября в 11:49
Политика
Президент Боливии Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Российская газета вчера в 16:24
Политика
Юморист Максим Галкин смеется над политикой России и Путиным
Стоит напомнить, что Максим Галкин ведет несколько шоу на федеральном канале.
U74.Ru вчера в 01:10
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева ответила на откровение Малахова о ней
Известная модель и посол FIFA-2018 Виктория Лопырева ответила разоблачившему ее известному ведущему Андрею Малахову.
Donday.ru 09 ноября в 17:58
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Космос
Женщины впервые посетили открытый космос без мужчин
UfacityNews.ru 08 ноября в 07:03
ЖКХ
Российский город заполонил мусор
В Бийске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за большого количества мусора.
Lenta.ru 02:10
Наука
Комнатные растения не очищают воздух
Ugpressa.ru 09 ноября в 00:04
Армия и оружие
Глава Минобороны Украины заявил о готовности защититься от России
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил в интервью телеканалу "1+1", что страна готова самостоятельно защититься от России в случае нападения.
Газета.Ru 01:45
Спорт
В МИД отреагировали на отказ США в выдаче виз футболистам «Спартака»
Решение посольства США отказать игрокам московского футбольного клуба "Спартак" в выдаче виз может говорить о недобросовестной конкуренции.
Московский Комсомолец вчера в 07:11