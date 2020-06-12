Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъРБК: Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников

Администрация президента отменила удаленный режим работы для сотрудников, сообщили источники РБК. Часть из них вышла на работу с 8 июня, для большинства удаленка отменяется с 15 июня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос издания.
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с чего всё началось

Кремль решил отменить удаленный режим работы для чиновников

В Кремле прекращается режим удаленной работы, который был введен 30 марта. Большинство сотрудников администрации президента с 15 июня возвращаются на рабочие места и переходят на обычный режим.
РБК00:00

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Кремль отменяет режим удаленной работы для чиновников

Эхо Москвы05:32

Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников

Газета.Ru01:50

Кремль отменил удаленку для чиновников

Lenta.ru00:32

РБК: Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников

Коммерсантъ00:33

Кремль решил отменить удаленный режим работы для чиновников

URA.Ru00:45

СМИ сообщили об отмене удалённого режима работы в Кремле

REGNUM00:11

Кремль решил отменить удаленный режим работы для чиновников

РБК00:00
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В CS:GO появился фильтр ненормативной лексики

Разработчики добавили в игру фильтр ненормативной лексики для текстового чата. Новая функция включена по умолчанию.
CyberSport.ru 04:37
Общество

На сайте стопкоронавирус.рф появилась карта выхода из самоизоляции

На карте указано, на каком этапе снятия ограничительных мер находятся все регионы России.
Газета.Ru 04:27
Общество

Фестиваль «Нашествие» перенесли

Напомним, рок-фестиваль «Нашествие» проходит в селе Большое Завидово Тверской области с 2004 года.
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Армия и оружие

Подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России

Атомную подлодку стратегического назначения "Князь Владимир" приняли в боевой состав Военно-морского флота России.
Газета.Ru 05:28
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Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

Артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.
РИА Новости вчера в 14:11
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Общество

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
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Общество

Летние веранды откроют в Подмосковье 12 июня

Летние веранды кафе откроются в области двенадцатого июня, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Подмосковье Сегодня вчера в 14:42
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Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку

Mi Band 5 станет первым браслетом в серии, поддерживающим инновационные технологии. Предыдущие версии трекера загружаются более кропотливо.
Evo-rus.com вчера в 12:12
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Политика

Мир, столкнувшись с новыми угрозами, многое переосмыслил, заявил Путин

Мир, столкнувшись с новыми угрозами, многое переосмыслил, в том числе важность работы врачей и медсестер, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 06:48
Экономика

Правительство РФ выделит 12 млрд рублей на поддержку семей с детьми

Москва, 11 июня 2020, 12:14 — REGNUM Субсидии на поддержку малообеспеченных семей с детьми от трёх до семи лет получат 19 регионов РФ.
REGNUM вчера в 05:14
Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Правительство Москвы с 25 июня запускает программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС.
РБК вчера в 06:08
Политика

Twitter заблокировал более 1 тысячи аккаунтов из России

Twitter заблокировал 32 тыс. аккаунтов из Китая (23,75 тыс.), Турции (7,3 тыс.) и России (1,15 тыс.), говорится в заявлении компании.
Коммерсантъ вчера в 23:37
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Наука

На рынках Вьетнама обнаружили «скрытые резервуары» коронавирусов

«Скрытые резервуары» коронавирусов обнаружили на рынках Вьетнама. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:23
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Общество

В Армении продлили режим ЧП из-за коронавируса

Правительство Армении в пятницу, 12 июня, продлило до 13 июля режим чрезвычайного положения, введенного из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:25
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Вышел трейлер новой комедии Netflix о «Евровидении»

Piter.tv вчера в 11:37
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Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
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Путин убеждён в поддержке поправок к Конституции большинством россиян

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что большинство российских граждан разделяют и поддерживают позицию о необходимости внесения поправок в Конституцию России.
RT на русском 06:52
Игры

Grand Theft Auto V выйдет на PS5

Компании Sony и Rockstar Games продемонстрировали обновление Grand Theft Auto V для консоли очередного поколения PlayStation 5. Игру должны улучшить в техническом и графическом плане, а также обещают поднять общую производительность.
Evo-rus.com 06:28
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Общество

Воробьев рассказал о главном вызове после окончания пандемии

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал восстановление экономики самым главным вызовом после окончания пандемии коронавирусной инфекции.
Известия 03:07
Шоу-бизнес

Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии Джоан Роулинг

Британская актриса Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии писательнице Джоан Роулинг.
Lenta.ru вчера в 07:00
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Гаджеты

Xiaomi представила ноутбук Mi Notebook 14

Деловое.ТВ вчера в 08:01
Общество

МЧС предупредило жителей Москвы о грозе и граде

РБК 05:17
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Происшествия

Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова

Rambler News Service вчера в 12:50
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Шоу-бизнес

Сексуальная Вера Брежнева станцевала на столе в клипе с Монатиком

Совместный клип на песню Вечериночка был представлен украинским артистом Монатиком и певицей Верой Брежневой.
NewInform вчера в 23:56
Киберспорт

Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру вчера в 16:11
Авто

GAC представит в России новый минивэн GN8

Российская премьера нового минивэна GAC GN8 пройдет 30 июня в онлайн-формате.
Автоновости дня вчера в 09:55
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
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Игры

В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved

После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы.
CyberSport.ru вчера в 11:24
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Происшествия

В мечети в Кабуле произошел взрыв

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Новый аниме-сериал по манге «Шаман Кинг» выйдет в 2021 году

Мангу «Шаман Кинг» снова экранизируют, сообщает Crunchyroll со ссылкой на сайт проекта. Аниме-сериал выйдет в апреле 2021 года.
Афиша Daily 06:23
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