В Кремле прекращается режим удаленной работы, который был введен 30 марта. Большинство сотрудников администрации президента с 15 июня возвращаются на рабочие места и переходят на обычный режим.

с чего всё началось

Администрация президента отменила удаленный режим работы для сотрудников, сообщили источники РБК. Часть из них вышла на работу с 8 июня, для большинства удаленка отменяется с 15 июня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос издания.

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