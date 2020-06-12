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КоммерсантъРБК: Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников
Администрация президента отменила удаленный режим работы для сотрудников, сообщили источники РБК. Часть из них вышла на работу с 8 июня, для большинства удаленка отменяется с 15 июня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос издания.
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с чего всё началось
В Кремле прекращается режим удаленной работы, который был введен 30 марта. Большинство сотрудников администрации президента с 15 июня возвращаются на рабочие места и переходят на обычный режим.РБК00:00
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