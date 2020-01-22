Энергетика

РБКРБКСанкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти

Структура поставок в Европу исказилась из-за "Дружбы" Суммарно экспорт сырой нефти из России в 2019 году, по оценке Банка России (данные за четвертый квартал неполные), снизился на 5,9% и составил $121,6 млрд. На США и Турцию пришлось около 5% российского нефтяного экспорта.
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Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти

Министерство экономического развития, анализируя картину внешней торговли России в 2019 году, указало на примечательный факт: американские санкции против таких стран, как Иран и Венесуэла, помогли России увеличить физический экспорт нефти в 2019 году.
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Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти

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