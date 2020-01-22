Министерство экономического развития, анализируя картину внешней торговли России в 2019 году, указало на примечательный факт: американские санкции против таких стран, как Иран и Венесуэла, помогли России увеличить физический экспорт нефти в 2019 году.

с чего всё началось

Структура поставок в Европу исказилась из-за "Дружбы" Суммарно экспорт сырой нефти из России в 2019 году, по оценке Банка России (данные за четвертый квартал неполные), снизился на 5,9% и составил $121,6 млрд. На США и Турцию пришлось около 5% российского нефтяного экспорта.

Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти

Культура Актера Виктора Ракова госпитализировали в Москве В Москве срочно госпитализирован актер театра и кино, народный артист России Виктор Раков, сообщает телеграм-канал 112.

Теннис Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open Россиянин Андрей Рублев победил австралийца Кристофера О'Коннелла в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

Политика Валерий Фальков назначен министром науки и высшего образования Ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков назначен указом президента России Владимира Путина министром науки и высшего образования в новом составе правительства РФ.

Политика Мединский после отставки перейдет на работу в Кремль Владимир Мединский, c 2012 года занимавший должность министра культуры, после отставки станет помощником президента России по культуре, сообщил РБК источник, близкий к аппарату правительства, и подтвердил знакомый Мединского.

Общество Названа дата начала доступа к бесплатному социальному интернету Минкомсвязи приняло решение о том, что интернет-доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти по всей стране станет бесплатным с 1 марта 2020 года, передает РИА "Новости".

Политика США намерены ограничить въезд в страну гражданам Белоруссии и Киргизии Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может расширить список стран, на которые распространяется ограничение на въезд в страну, сообщает 21 января Politico со ссылкой на два информированных источника.

Политика Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности Утверждённый Путиным документ предполагает также повышение урожайности основных культур, вовлечение в оборот неиспользуемых пахотных площадей и развитие селекции, передаёт ТАСС.

Финансы Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).

Финансы Акции ВТБ выросли на дивидендах Андрей Костин подтвердил выплаты в размере 50% от чистой прибыли банка Акции ВТБ на Московской бирже резко выросли после того, как глава второго по величине активов российского банка Андрей Костин подтвердил, что ВТБ планирует направить на дивиденды за 2019 год 50% от чистой прибыли.

Происшествия Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.