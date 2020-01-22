Энергетика
РБКСанкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти
Структура поставок в Европу исказилась из-за "Дружбы" Суммарно экспорт сырой нефти из России в 2019 году, по оценке Банка России (данные за четвертый квартал неполные), снизился на 5,9% и составил $121,6 млрд. На США и Турцию пришлось около 5% российского нефтяного экспорта.
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Министерство экономического развития, анализируя картину внешней торговли России в 2019 году, указало на примечательный факт: американские санкции против таких стран, как Иран и Венесуэла, помогли России увеличить физический экспорт нефти в 2019 году.РБК16:00
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Культура
Актера Виктора Ракова госпитализировали в Москве
В Москве срочно госпитализирован актер театра и кино, народный артист России Виктор Раков, сообщает телеграм-канал 112.
Политика
Лаврову и Шойгу прочат места в новом правительстве РФ
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Россиянин Андрей Рублев победил австралийца Кристофера О'Коннелла в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.
Политика
Валерий Фальков назначен министром науки и высшего образования
Ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков назначен указом президента России Владимира Путина министром науки и высшего образования в новом составе правительства РФ.
Политика
Мединский после отставки перейдет на работу в Кремль
Владимир Мединский, c 2012 года занимавший должность министра культуры, после отставки станет помощником президента России по культуре, сообщил РБК источник, близкий к аппарату правительства, и подтвердил знакомый Мединского.
Общество
Названа дата начала доступа к бесплатному социальному интернету
Минкомсвязи приняло решение о том, что интернет-доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти по всей стране станет бесплатным с 1 марта 2020 года, передает РИА "Новости".
Политика
Кто покинул российское правительство
Премьером стал Михаил Мишустин, пообещавший перемены в правительстве.
Политика
США намерены ограничить въезд в страну гражданам Белоруссии и Киргизии
Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может расширить список стран, на которые распространяется ограничение на въезд в страну, сообщает 21 января Politico со ссылкой на два информированных источника.
Гаджеты
Лучший в мире камерофон Huawei Mate 30 Pro 5G заметно подешевел
Смартфон Huawei Mate 30 Pro 5G в рейтинге DxOMark сейчас занимает первое место как лучший камерофон в мире с рекордными 123 баллами.
Политика
Соловьев назвал новый состав правительства РФ профессиональным
Телеведущий Владимир Соловьев считает удивительным и профессиональным состав нового правительства России.
Политика
Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности
Утверждённый Путиным документ предполагает также повышение урожайности основных культур, вовлечение в оборот неиспользуемых пахотных площадей и развитие селекции, передаёт ТАСС.
Политика
Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о поправке к Конституции РФ.
Хоккей
«Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком, попавшим в ДТП
Нижнекамский «Нефтехимик» расторг контракт с защитником Степаном Захарчуком, сообщается на официальном сайте клуба.
Армия и оружие
Рассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара
Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут.
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время
Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
Космос
Разработчик «Сармата» создает многоразовую космическую ракету
Финансы
Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов
Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Финансы
Акции ВТБ выросли на дивидендах
Андрей Костин подтвердил выплаты в размере 50% от чистой прибыли банка Акции ВТБ на Московской бирже резко выросли после того, как глава второго по величине активов российского банка Андрей Костин подтвердил, что ВТБ планирует направить на дивиденды за 2019 год 50% от чистой прибыли.
Политика
Назван самый популярный у россиян зарубежный политик
Самым популярным зарубежным политиком у россиян является президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Общество
В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для многодетных родителей
В Госдуму внесен законопроект о праве раннего выхода на пенсию для многодетных родителей, имеющих четырех и более детей, передает агентство "Москва".
Общество
«Ъ» узнал об идее отдать взыскание долгов по ЖКХ коллекторам
Коллекторские агентства могут допустить до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ.
Футбол
Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»
Общество
В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов
Происшествия
Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей
Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
Кино
Составлен список лучших фильмов XXI века
Авторитетное издание Empire сформировало десятку лучших фильмов XXI века.
Здоровье
Госпиталь свердловской полиции прошел проверку МВД России
Госпиталь свердловской полиции прошел проверку МВД России Полковник Столярова обещала оказать материально-техническую помощь медучреждению.
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