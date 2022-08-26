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РБК: MTS AI может выйти на Мосбиржу в 2025 году

Центр искусственного интеллекта MTS AI, являющийся дочерней компанией мобильного оператора МТС, рассматривает возможность выхода на Московскую биржу в 2025 году.
ТАСС
Для MTS AI рассматривается вариант привлечения стратегических инвесторов, которые смогут «привнести в компанию новый бизнес и новые возможности».
РБК
Однако к концу следующего месяца Ханину и Лаптеву будет принадлежать 10% акций, так как сделка по покупке VisionLabs, разработчика системы распознавания лиц, закрывается.
NVL
Среди других «дочек» МТС, которые могут провести IPO, — МТС Банк.
РБК

Подробнее о событии

РБК: MTS AI может выйти на Мосбиржу в 2025 году
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MTS AI рассматривает возможность выхода на Мосбиржу в первой половине 2025 года
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