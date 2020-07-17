Экономика
BFM.ruРБК: MasterCard изменит правила конвертации валют
С 11 августа при использовании карт MasterCard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа, пишет РБК со ссылкой на бюллетень международной платежной системы, разосланной российским банкам.
Читать в источнике
Оценить49
с чего всё началось
Международная платежная система Mastercard с 11 августа начнет проводить конвертации валют по картам в евро и долларах в день проведения операции. Об этом говорится в бюллетене платежной системы от 16 июня, который она разослала российским банкам.РБК00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 06:56, Ашберн
Происшествия
Источник сообщил о задержании с поличным московского наркополицейского
"По данным следствия подозреваемый, возглавляя один из отделов управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве незаконно получил от физлица почти 1,5 млн рублей и немедленно был задержан с поличным", - сказал источник.
Интерфакс вчера в 13:47
Происшествия
В Ростове и Батайске подтоплены шесть социально значимых объектов
Шесть социально значимых объектов оказались в зоне затопления из-за ливня, обрушившегося на Ростов и Батайск.
1rnd.ru 05:45
Фигурное катание
Плющенко: Трусова восстановила все четверные прыжки и тройной аксель
Олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о тренировочном процессе двукратной победительницы первенств мира среди юниоров Александры Трусовой.
Газета.Ru 04:44
Культура
Путин поздравил композитора Рыбникова с 75-летием
Культуромания 05:06
Футбол
За сутки семье погибшего футболиста «Локомотива» собрали 10 млн
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.
Pravda.Ru вчера в 02:43
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ 15 июля в 16:55
Футбол
Ушел из жизни легендарный футболист киевского «Динамо»
Отмечается, что в 70-80-х годах Лозинский был незаменимым и одним из самых ярких игроков киевского «Динамо».
Украина.ру 05:32
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском вчера в 15:16
Армия и оружие
Атомную подлодку «Князь Олег» спустили на воду
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» выведен из сооружения для постройки и техобслуживания кораблей и спущен на воду.
Известия вчера в 14:47
Политика
В Кремле оценили реализацию Киевом Минских соглашений
Отказ Киева от выполнения Минских соглашений может отбросить от перспектив урегулирования на юго-востоке Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:51
Общество
Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей
Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:29
Космос
Китайская ракета миссии на Марс доставлена на стартовую площадку
Утром 17 июля «Чанчжэн-5» была установлена на стартовой площадке.
Популярная механика 02:00
Политика
Песков назвал удачей работу с Путиным
Дмитрий Песков прокомментировал свою работу в качестве пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина и назвал ее большой удачей.
BFM.ru 06:48
Здоровье
Врач рассказала, как бороться с сонливостью на работе
По словам доктора, если человек испытывает сонливость на работе, то, скорее всего, он мало спит дома и не успевает полноценно отдохнуть, сообщает радиостанция Sputnik.
RuNews24.ru 03:11
Финансы
Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая
Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 17 июля.
Известия 05:35
Политика
Трутнев признал ошибку в Хабаровске
По словам вице-премьера, федеральная власть недооценила степени усталости населения края от Шпорта. В этом он видит значительную ошибку.
Deita.ru 04:00
Общество
В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального пришли сотрудники правоохранительных органов, они проводят обыск, сообщилапресс-секретарь фонда Кира Ярмыш.
РБК 06:22
Армия и оружие
Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина
В России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка вооруженных сил, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Газета.Ru 06:04
Автоспорт
Гран-при Венгрии. Хэмилтон стал лучшим в первой практике
В первой свободной практике лучший результат показал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.
Вести.Ru 06:45
Футбол
«Химки» отказались от выхода в российскую премьер-лигу
Единственным клубом, который покинет РПЛ по итогам нынешнего сезона, станет "Оренбург", занявший последнее место в турнирной таблице.
Вести.Ru 04:54
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
Шоу-бизнес
Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева удивила подписчиков худобой
Пятый канал вчера в 21:38
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Политика
ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России
"Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС.
Российская газета 04:37
Общество
Мэр Хабаровска обвинил участников митингов в продажности
Некоторые участники несанкционированных властями акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ходят на эти митинги за деньги.
Национальная служба новостей 05:33
Политика
В Кремле считают недопустимым запугивание граждан коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал недопустимыми инструкции для СМИ по запугиванию жителей России коронавирусом, сообщает РБК.
ИжевскИнфо.РУ 06:51