Международная платежная система Mastercard с 11 августа начнет проводить конвертации валют по картам в евро и долларах в день проведения операции. Об этом говорится в бюллетене платежной системы от 16 июня, который она разослала российским банкам.

с чего всё началось

С 11 августа при использовании карт MasterCard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа, пишет РБК со ссылкой на бюллетень международной платежной системы, разосланной российским банкам.

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