RT на русскомРБК: Mastercard уведомила подпавшие под санкции банки о приостановке их участия в системеВ частности, речь идёт о ВТБ, об «Открытии», о Совкомбанке, Промсвязьбанке и Новикомбанке.RT на русскомУчастие приостанавливается с 16:00–17:00 мск 26 февраля, утверждают они.РБКНСПК была создана в 2014 году после санкций из-за присоединения Россией Крыма на случай отключения карт международных платежных систем.РБКПри перевыпуске карты подсанкционного банка в перспективе возможен переход на платежную систему «Мир».РБКЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомReadovka NewsАБНNeva.TodayТИАLife.ruЦентральная Служба НовостейGazeta.SPbZAB.RURZN.infoDP.RUСахалин и КурилыГазета.RuREGNUMZnak.comAnewsKU66.RUReadovka67.ruПодробнее о событииРБК: Mastercard исключила подсанкционные банки из системыURA.Ruвчера в 12:04Источники РБК: Mastercard уведомила подсанкционные банки об их исключении из системыРБКвчера в 09:06Самое цитируемоеРБК: Mastercard уведомила подпавшие под санкции банки о приостановке их участия в системеRT на русскомвчера в 11:41Mastercard уведомила попавшие под санкции банки об исключении из системыForbesвчера в 10:07РБК: Mastercard уведомила попавшие под санкции банки РФ о приостановке участия в системеLenta.ruвчера в 11:20Карты Visa и MasterCard подсанкционных российских банков перестанут работать за границей с 26 февраляЭхо Москвывчера в 10:38РБК: Карты MasterСard попавших под санкции США российских банков перестанут работать за границейФонтанка.Рувчера в 11:20Показать ещёОценить1,6KПоделиться