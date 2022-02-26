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РБК: Mastercard уведомила подпавшие под санкции банки о приостановке их участия в системе

В частности, речь идёт о ВТБ, об «Открытии», о Совкомбанке, Промсвязьбанке и Новикомбанке.
RT на русском
Участие приостанавливается с 16:00–17:00 мск 26 февраля, утверждают они.
РБК
НСПК была создана в 2014 году после санкций из-за присоединения Россией Крыма на случай отключения карт международных платежных систем.
РБК
При перевыпуске карты подсанкционного банка в перспективе возможен переход на платежную систему «Мир».
РБК

Подробнее о событии

РБК: Mastercard исключила подсанкционные банки из системы
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Источники РБК: Mastercard уведомила подсанкционные банки об их исключении из системы
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