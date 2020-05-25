Минэкономразвития внесло на рассмотрение правительства РФ предложения о возможности уточнения компаниями малого и среднего бизнеса общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).

с чего всё началось

Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).

Армия и оружие Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM). 348

Происшествия Осужденный за госизмену экс-сотрудник ГРУ Кравцов вышел из колонии Бывший сотрудник ГРУ Геннадий Кравцов, осужденный на шесть лет за передачу секретных сведений на Запад, вышел из колонии, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов. 7

Общество Российский миллиардер купил самый дорогой за год особняк в Лондоне Российский миллиардер купил особняк в Лондоне более чем за £15,45 млн ($18,8 млн), что стало самой крупной сделкой на рынке с начала распространения коронавируса в Британии. 3

Футбол Такими темпами Головин может стать главной звездой «Монако» Может остаться в команде и полузащитник Жоржиньо, которого многие поспешили отправить в Ювентус.

Политика Путин швырнул ручку на совещании по борьбе с паводками и пожарами Российский лидер Владимир Путин очень эмоционально провёл совещание по борьбе с пожарами и паводками в регионах и даже кинул ручку, которую крутил в руках, на стол. 70

Шоу-бизнес Шнуров обозвал Пригожина матерным словом Музыкант Сергей Шнуров поставил точку в споре с Иосифом Пригожиным, заявившим о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса. 334

Технологии Google удалила более 7 млн негативных отзывов на приложение TikTok в Play Маркете Как результат, рейтинг TikTok в Play Маркете для Android снизился сначала с 4 до 2 звёзд, а затем и до 1,2 звезды.

Хоккей Российский хоккеист рассказал, как стал участником конфликта в Англии Российский хоккеист Николай Лемтюгов, выступающий за "Шеффилд Стилерс", рассказал, как стал участником дорожного конфликта в Англии.

Экономика На Украине с 1 августа банкоматы станут ненужными Владельцы банковских карт на Украине с 1 августа смогут снимать наличные в магазинах, которые используют кассовые аппараты РРО.

Происшествия Суд арестовал всех троих фигурантов дела о перестрелке на юге Москвы Чертановский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу всем троим предполагаемым участникам перестрелки на Каширском шоссе в Москве, сообщает ТАСС. 10

Общество Пользователи приложения «Социальный мониторинг» будут получать запросы на отправку селфи по СМС Предполагается, что часть проблем можно будет избежать благодаря отправке СМС, так как некоторые пользователи отключают уведомления приложений и попросту не видят, что им пришел запрос на фотографии, – сказал глава Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.